Nas bancas a edição 896 do Tribuna da Madeira

Edição Nº 896 – 27/01/2017 do Semanário Tribuna da Madeira em formato digital ( pdf ) por apenas 1 €

PS chama Pedro Ramos

Foi solicitada uma audição parlamentar ao novo Secretário Regional da Saúde. O Sindicato dos Enfermeiros do SERAM defende que o Governo Regional deve publicar o estudo realizado pelo SESARAM, concluído em 2016, sobre as reais necessidades em cuidados de enfermagem nos serviços. A Saúde na Madeira está marcada pela escassez e internamentos “sobrelotados”.

Madeira já não é um “cantinho do céu”

A Região Autónoma da Madeira tem sido confrontada com casos de violência extrema que não raras vezes terminam em mortes. Álcool, drogas e conflitos de vizinhança são alguns dos motivos que estão na base do drama. A mudança em relação ao passado está no tipo de armas que começaram a ser utilizadas para consumar os crimes. Mas facas, foices e podoas ainda fazem vítimas.

MSC Cruzeiros cresceu 14,8% em 2016

Para o ano de 2017 estão previstas 17 escalas de navios da MSC Cruzeiros no Porto do Funchal.

Dia Mundial de Luta Contra o Cancro “Temos uma aposta forte no âmbito da saúde e da prevenção”

Raquel Lombardi afirma que “é necessário promover estilos de vida saudáveis” para se conseguir lutar contra o cancro. “Informando e Sensibilizando”.

Repovoamento de coelhos bravos no Porto Santo

O Instituto das Florestas está a acompanhar o estado evolutivo da colónia de coelhos e dos bandos de perdiz vermelha nas principais áreas cinegéticas da ilha.

Sociedades europeias com desafios acrescidos

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, alerta para a necessidade de instituições – como a Provedoria de Justiça – estarem atentas “ao perigo que representa o nacionalismo, o racismo e o protecionismo nas sociedades democráticas”.

Insuficiências nas ligações aéreas entre a Madeira e Porto Santo geram dupla insularidade

O assunto foi questionado ao Governo, na Assembleia da República. No entender de Os Verdes, esta situação “discrimina brutalmente as suas populações, afeta profundamente a sua qualidade de vida e penaliza gravemente o seu desenvolvimento harmonioso”.

“Negócios, Conceitos e Marcas” em foco no ciclo de seminários da ACIF

O primeiro debate acontece já na próxima terça-feira, dia 31 de janeiro, e terá como tema central “As estrelas Michelin com impacto na economia”.

Câmara de Lobos galardoada Cidade de Aprendizagem 2017

Câmara de Lobos é a única cidade portuguesa galardoada pela UNESCO para receber o prémio de Cidade de Aprendizagem 2017, juntamente com outras 15 cidades mundiais.

Psicólogos da Madeira reunidos para apresentar projetos

A Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Psicólogos Portugueses promove a apresentação dos seus novos órgãos sociais e do programa para o mandato 2017-2020, que decorrerá na próxima sexta-feira, dia 27 de Janeiro, às 15 horas, na Sala Calhau, no Hotel The Vine, no Funchal.

SRE e UMa unem sinergias para a literacia em saúde

A Universidade da Madeira e a Secretaria Regional de Educação assinaram um protocolo para a promoção de estilos de vida saudáveis e literacia em saúde dos alunos. O protocolo é válido para o período letivo de 2016-2019, podendo ser revisto anualmente por acordo entre ambas as partes.

Campeonato Nacional de Esgrima disputado em Viana do Castelo

A madeirense Maria Spínola volta a se destacar nas equipas femininas.

Meliã Madeira conquista prémio ‘Guest Review Award 2016’

O Hotel Meliã Madeira Mare, do Grupo Meliã, com gestão do Grupo Hoti Hoteis, conquistou recentemente o prémio “Guest Review Award 2016”, atribuído pelo Booking.com, líder mundial de reservas de alojamento on-line.

IEM envolve desempregados em processo orientado para a motivação

A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, através do Instituto de Emprego da Madeira, envolveu entre os meses de abril e dezembro de 2016 um conjunto de 68 desempregados de longa duração – cidadãos inscritos há mais de um ano – num projeto de coaching orientado para a motivação, planeamento e ação.