Cientistas internacionais discutem em Lisboa progresso social

O vereador dos Direitos Sociais, João Afonso, esteve ontem com os cerca de 300 cientistas e académicos que participam em Lisboa no International Panelo on Social Pregress (IPSP).

São cerca de três centenas de cientistas e académicos, representantes das mais diversas áreas do saber (história, economia, sociologia, ciência política, direito, antropologia, estudos da ciência e tecnologia, urbanistas, entre outros), vieram dos quatro cantos do mundo e estão em Lisboa num encontro internacional que procura discutir e encontrar caminhos para o progresso social.

Trata-se do International Panelo on Social Pregress (IPSP), que decorre até dia 28 no ISCTE-IUL. Os participantes têm por objectivo analisar um relatório sobre a realidade social no mundo contemporâneo e aprovar um Manifesto pelo Progresso Social.

Esta é a segunda reunião do IPSP, a primeira decorreu na Turquia, na Universidade Bilgi Istanbul, em Agosto de 2015.