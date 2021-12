Nas bancas a edição 1147 do Tribuna da Madeira

1,7 milhões para Natal e Fim de Ano



Turismo com ‘casa cheia’ para o Natal e Fim de Ano é o que espera o secretário regional do Turismo. Eduardo Jesus refere que está prevista uma taxa de ocupação hoteleira de 85,1% nos últimos dias de 2021. O programa das festividades representa um investimento de 1,7 milhões de euros.

Madeira tem um “gosto especial”



Após uma paragem ‘forçada’ pela pandemia desde o Natal de 2019, o Circo Mundial e o Luna Park voltam à Madeira cumprir a tradição natalícia e apresentar novidades. Face às medidas do Covid-19, Rui Carvalho afirma que será exigido certificado de vacinação e teste semanal aos frequentadores dos espaços.

Governo quer “agilizar e acelerar” o PRR



“As medidas inscritas no Orçamento Regional não dão sinais de que o Governo Regional e os partidos que o suportam, PSD e CDS, pretendam alterar o modelo económico da nossa Região”, acusou Ricardo Lume. O Governo Regional quer “maior celeridade” na execução dos projectos financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência, que terão de estar concluídos até 2026.

“O pelouro do ambiente foi muito esquecido”



A vereadora que assumiu o pelouro do Ambiente na CMF refere que ainda há muito a fazer nesta área, e defende um trabalho com todas as faixas etárias.

Em declarações ao «Tribuna», Nádia Coelho sublinha que a intenção neste mandato é trabalhar para uma cidade aprazível, realçando que a causa animal também será uma bandeira do executivo e deste mandato.

Félix voltou para correr pelos direitos dascrianças



Foi o ano passado, em pleno confinamento, que João Paulo Félix teve a ideia de percorrer o país a correr por uma causa. Precisou de apenas cinco semanas para passar da teoria à práctica. Este ano, voltou à Madeira, um trajecto que já tinha inserido na «Volta a Portugal a Correr» de 2020.

Funchal e Santa Cruz ‘separados’ pela derrama



Funchal e Santa Cruz estão nos ‘antípodas’ relativamente à arrecadação de impostos. O presidente da autarquia funchalense, Pedro Calado, fez da extinção da taxa de derrama uma das medidas para incentivar os empresários a investir e criar emprego no concelho. Filipe Sousa, em Santa Cruz, prefere taxar as “grandes empresas” e investir no social. “Nenhuma saiu do concelho por causa da derrama”, garante.

“Gostava de fazer o Rali Vinho Madeira”



Dinarte Nóbrega sagrou-se Campeão da Madeira de Rampas na época 2021 ao vencer a Rampa Regional Estreito da Calheta.

