Nas bancas a edição 1170 do Tribuna da Madeira

Números ‘contrariam’ afirmações de Albuquerque

Madeira voltou a ser a região com mais alta taxa de desemprego

O presidente do Governo Regional tem destacado o trabalho feito pelo seu executivo, desde 2015, no combate ao desemprego. No último debate mensal disse mesmo que estava a aguardar por aquilo “que a oposição vai inventar para inverter números tão inovadores”. A Madeira apresentou a maior quebra na taxa de desemprego no 4º trimestre de 2021 e Miguel Albuquerque acreditava que os números do primeiro trimestre de 2022 iriam ser “ainda mais animadores”. Os dados do INE, divulgados esta semana, apontam para a mais alta taxa de desemprego do país.

Confiança denuncia “burla” aplicada aos funchalenses

Na reunião de câmara, realizada esta quinta-feira, entre outros assuntos apontados, a ‘Confiança’ denuncia “uma burla que actualmente é aplicada aos funchalenses ao se verificar que a câmara municipal tem passado multas de estacionamento desde Abril, quando o diploma que transfere essas competências para o município ainda está em discussão na Assembleia Legislativa da Madeira”.

“Nós precisávamos de respostas”

Filipe Fernandes passou a ser conhecido dos madeirenses quando se insurgiu nas redes sociais contra a demolição de uma casa expropriada na zona de Santa Rita para a obra de construção do Hospital Universitário da Madeira.

Criptoativos: Portal da Queixa alerta para risco

Consumidores queixam-se de burla, dificuldades em aceder às suas contas e informação escassa. Literacia digital é essencial antes de investir.

“Parece-me que andam a brincar aos ‘futebóis’”

Márcio Alves insurge-se contra a Associação de Futebol da Madeira por ter retirado o título de campeão ao seu clube. O treinador da equipa sénior do CS Juventude de Gaula diz, em entrevista ao «Tribuna», que os objetivos desta época – a subida de divisão aliada ao título – foram alcançados. Título esse envolvido numa situação inédita ao ter sido retirado ao Clube pela AFM.

‘Tempo Limite’

A nova produção de teatro da Associação Avesso tem data de estreia marcada para o corrente mês de Maio, no auditório Maestro Vítor Costa, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos. Tempo Limite, é um texto para teatro com dois atores, do jovem escritor, ator e encenador Pedro Araújo Santos. O texto foi escrito entre 2019 e 2020 e contou com a primeira publicação, em 2021, pela Astrolábio Edições, chancela da Chiado Books, tendo sido apresentado em sessão pública no Museu da Imprensa, a 27 de Julho.

Pedro Ramos ‘chamado’ ao Parlamento para esclarecer as listas de espera

A Comissão de Saúde e Assuntos Sociais aprovou, nesta quarta-feira, por maioria, o requerimento de audição parlamentar do PSD para que o Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil preste “esclarecimentos sobre as Listas de Espera no Serviço Regional de Saúde”. O requerimento foi apenas aprovado “por maioria, tendo os deputados do PS se abstido, uma vez que este mesmo requerimento estava em substituição da proposta do PS que a maioria chumbou”, explicou Élvio Jesus, presidente da Comissão.

PS-M ‘exige’ políticas “mais robustas”

Gratuitidade das creches é um “incentivo” à natalidade. A “progressiva gratuitidade” das creches irá a debate na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM). O diploma, apresentado pelo PS-M, defende que a medida seja implementada a partir de Janeiro de 2023. Segundo o partido, são necessárias “políticas mais robustas” de incentivo à natalidade. O risco, se nada for feito, disse a deputada Elisa Seixas, é o de “hipotecar o futuro da Região”.

Estabilização natural das Dunas do Porto Santo

A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, acompanhada pelo presidente do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, Manuel Filipe, visitou os trabalhos de cultivo de plantas nativas na área de intervenção do projeto LIFE DUNAS. Estes trabalhos decorrem no âmbito da ação de restauro do habitat com o objetivo de consolidar por processos naturais o cordão dunar, reduzindo a erosão pelo vento. A restauração do habitat dunar está a ser realizada pelo Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN).

Confraria da Madeira reforça geminação em Aveiro

A Confraria Enogastronómica da Madeira e a Confraria dos Ovos Moles de Aveiro avançam para nova etapa da germinação, após a realização da I Prova de Harmonização – “Vinho Madeira e Ovos Moles”, na Ilha da Madeira, em outubro 2021. A delegação de confrades madeirenses ruma a Aveiro para estabelecer diversos contactos com as entidades locais.

