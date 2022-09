Nas bancas a edição 1187 do Tribuna da Madeira

PSP chamada para gratificados em “pontos críticos”

O regresso às aulas levou a Câmara do Funchal a recorrer a serviços gratificados da PSP para que o trânsito decorresse sem “incidentes” e “constrangimentos”. Miguel Silva Gouveia considerou a medida como “típica de uma governação [feita] em cima do joelho” e desafiou Pedro Calado a implementar a Polícia Municipal, permitindo ao efectivo da PSP concentrar-se nas actividades de segurança pública.

Preço das casas para arrendar na Madeira desceu

Os preços baixaram 2% no Funchal. A nível nacional, o arrendamento apresentou uma subida de 1,4%.

Saúde ‘de ponta’ vai chegar ao Porto Santo

«Ilha dourada» terá nova Unidade Local “a partir de 2025”. A impossibilidade de realizar no Porto Santo as chamadas TAC tem obrigado a deslocações e transferências de doentes desde a «ilha dourada» para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. É um cenário que deverá mudar em 2025, data em que o Governo Regional prevê ter a nova Unidade Local de Saúde em funcionamento. O secretário regional da Saúde diz que o projecto será apresentado até ao final de 2022. Miguel Albuquerque chegou a apontar o lançamento do concurso para o início deste ano.

“Despesismo” no Estudo dos Socorridos

O Movimento Partido da Terra é contra o “despesismo” no Estado e o “gasto excessivo ou inútil” de dinheiro. O coordenador do MPT-Madeira, Valter Rodrigues, manifestou-se sobre o “Estudo dos Socorridos”. Segundo o comunicado enviado pelo deputado municipal, na CMF, sobre essa matéria: “A Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas (SREI) em 2020 contratou um “Estudo de Minimização do Risco Hidrológico na Ribeira dos Socorridos” por 97 mil euros. Acontece que esta secretaria regional tem dois departamentos de hidráulica, e um técnico especialista “no âmbito do apoio na articulação das medidas a implementar na sequência do Estudo de Avaliação do Risco de Aluviões na Ilha da Madeira, entre o Gabinete, a Direção Regional do Equipamento Social e Conservação e o Laboratório Regional de Engenharia Civil” (não se percebe em que trabalho isto se traduz, parece ser dar bitaites)”. Continua: “Na opinião do MPT este tipo de estudos devia ser feito internamente pela SREI a fim de: 1) diminuir os custos; 2) aumentar a experiência e as melhorar as competências técnicas dos funcionários.

Reforço na aposta em energias renováveis

A Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM), através da ENEREEM – Energias Renováveis, Lda, lançou o Procedimento Concursal com vista ao fornecimento do Projeto de Sobre-equipamento ENEREEM – Parque Eólico do Loiral III.

O Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, afirmou: “Neste cenário de crise energética é importante salientar este tipo de investimentos para potenciar a produção de energia elétrica através de fontes renováveis, diminuindo a importação de combustíveis fósseis e reduzindo as emissões de carbono, tornando a Região cada vez mais autónoma em termos energéticos.”

Descida de impostos “peca por tardia”

Sérgio Gonçalves defende que a descida de impostos tem de abranger todos os escalões do IRS e o IVA, e não deve ser usada para “oportunismo” em ano de eleições.

“Música e Natureza” no Palácio

Na continuidade do protocolo entre a Associação Orquestra Clássica da Madeira (AOCM) e a Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, esta associação apresenta, já este fim de semana, o ciclo intitulado Música e Natureza, cuja performance estará a cargo do seu grupo residente, Funchal Baroque Ensemble. Serão realizados três concertos, nomeadamente, a 9 de setembro, às 19h00, no Palácio de São Lourenço (Funchal); 10 de setembro, às 18h00, na Igreja de São Bento (Ribeira Brava); e, por fim, a 11 de setembro, na Igreja Matriz de São Vicente, pelas 18h00.

PSD acusa Santa Cruz de “massacre fiscal”

Grupo Parlamentar e presidente do Governo Regional apontam o dedo à taxa turística.

“Foi uma derrota de todos os munícipes deste concelho”

O tribunal deu, recentemente, razão ao Governo Regional no caso dos terrenos do Parque da Cancela. Uma decisão da Primeira Instância da qual, segundo o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, pretendem recorrer. “Espero, à semelhança do que tem acontecido em outros processos, os tribunais superiores nos venham a dar razão”, diz Filipe Sousa. “E espero isto porque aqueles terrenos são do povo deste concelho e esta decisão não é vitória política para ninguém, porque ninguém é vitorioso quando prejudica o concelho que devia defender”, acrescenta.

