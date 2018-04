Nas bancas a edição 959 do Tribuna da Madeira

Shares

Madeirenses “presos” em Lisboa e “tratados como animais”

Cancelamento de voos da TAP agitou relações entre a Madeira e a República.

Miguel Albuquerque, o presidente do Governo Regional, disse que o cancelamento de voos da TAP para a Região Autónoma era um “regabofe” e uma “vergonha”. O executivo madeirense, através da vice-presidência, exigiu explicações e pediu a intervenção do Estado. Pedro Calado quer uma audiência urgente com o ministro dos Equipamentos e Infra-estruturas, mas Pedro Marques já disse que “o Estado não interfere em matérias de gestão operacional da TAP.”

PSP em “rotura iminente”

A direção do Sindicato Nacional de Oficiais de Polícia deliberou solicitar, com “carácter de urgência”, reuniões com o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças, por forma a dar a conhecer, em detalhe, e na primeira pessoa, «as consequências penosas e dantescas que se têm avolumado no seio da instituição PSP, fruto de uma política com olhar menor para a importância estratégica que representa no aparelho do Estado», lê-se no comunicado enviado à redação.

Amianto Zero “está em várias frentes”

O Executivo da Câmara Municipal do Funchal (CMF) visitou, nesta semana, a obra a decorrer no Bairro dos Viveiros, na freguesia de São Pedro, que visa a edificação de um novo complexo de habitação social no âmbito do programa “Amianto Zero” que tem por objetivo erradicar o amianto de todos os bairros sociais camarários, resolvendo um problema de saúde pública que se tem vindo a registar nas últimas décadas.

Saúde regional leva “cartão vermelho”

No dia Mundial da Saúde, assinalado no passado dia 7, um grupo de militantes do Bloco de Esquerda manifestou o seu descontentamento pela atual situação da Saúde na Região Autónoma da Madeira (RAM).

“Os maus tratos continuam a existir”

Abril é assinalado como o “Mês da Prevenção dos Maus Tratos contra Crianças”.

Desassoreamento das ribeiras depois da Festa da Flor

A intervenção será feita na foz das ribeiras de João Gomes e de Santa Luzia.

15 mil alunos abandonaram o ensino superior

O número é apontado num estudo de 2011 a 2015.

Edifício Adelino Rodrigues arranjado “por fora e por dentro”

A secretaria tutelada por Amílcar Gonçalves garante a execução das obras na estrutura do edifício e nas salas de esgrima, assim como no relvado.

‘Madeira pós-2020’ com estratégias para a Região

A iniciativa, agendada para o dia 8 de maio, é organizada pela eurodeputada Liliana Rodrigues.

O auditório do Museu de Electricidade – Casa da Luz irá acolher, no próximo dia 8 de maio, a conferência ‘Madeira pós-2020: Pensar o Futuro’.

Jardim Distinguido pelo Rotary do Funchal

O Meliã Madeira Mare Hotel acolheu o jantar convívio dos rotários, tendo-se realizado também distinções com uma cerimónia de entrega de prémios a Alberto João Jardim, ex-Presidente do Governo Regional da Madeira, e à rotária Vanda Correia de Jesus, que recebeu o Prémio de reconhecimento ‘Paul Harris’, pelas mãos do Governador Afonso Malho, do Distrito 1960 Rotary Internacional.

Para além de membros do Rotary Club do Funchal, o evento contou também com a presença de membros do Rotary Club Setubal e Rotary Club de Machico Santa Cruz.