Horácio Bento vence Olimpíadas da Europa

A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia foi a grande vencedora da 2.ª edição das Olimpíadas da Europa, após ter superado a Escola Básica e Secundária de Machico.

Os vencedores vão agora poder visitar o Parlamento Europeu, no final do mês de Maio.

Nesta 2.ª fase, marcaram presença os clubes europeus de seis escolas da Região. Para além dos finalistas, participaram ainda as escolas da Apel, a Básica dos 2.º e 3.º Ciclos de Santo António, o CEPAM – Conservatório Escola Profissional das Artes da Madeira e a Básica e Secundária Padre Manuel Álvares.

A entrega de prémios acontece no próximo dia 9 de Maio, no auditório da reitoria da Universidade da Madeira, cerimónia que contará com a presença da eurodeputada Liliana Rodrigues e do Secretário Regional da Educação, Jorge Carvalho.

Criado em 2016 pelo Gabinete da Eurodeputada Liliana Rodrigues, em parceria com a Secretaria Regional da Educação da Madeira, o IncluEuropa pretende promover o conhecimento e o interesse pelos valores europeus nas escolas da região. A edição deste ano conta com a participação de cerca de 300 alunos de 16 estabelecimentos de ensino. Para além das Olimpíadas da Europa, o projeto engloba ainda um concurso de curtas-metragens, este ano, subordinado ao tema “A nossa cultura, a nossa história”. A mostra das películas acontece, também, no dia 9 de Maio.