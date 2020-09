Nas bancas a edição 1082 do Tribuna da Madeira

Festas “adaptadas aos tempos atuais”

Albuquerque e Cafôfo em ‘guerra de palavras’

Trabalho policial “está mais complexo”

Portosantense vence ‘prova rainha’

Pandemia inverte modelo de negócio

Novo Cônsul da Alemanha toma posse na Madeira

Governo quer muros em pedra

PS-M defende “pontos estratégicos”

Ano lectivo começa com testes e máscaras

“Eu acredito e luto por isso”

Com o tema ‘Madeira, Universo de Flores’ a ‘Festa da Flor e do Vinho Madeira’ decorre de 3 a 27 de setembro e tem um orçamento de 790 mil euros. Cerca de 2.100 pessoas estiveram envolvidas na organização.Miguel Albuquerque e Paulo Cafôfo protagonizaram, esta semana, uma troca de ‘galhardetes’. Tudo começou numa visita do presidente do Governo Regional a uma exploração agrícola localizada na freguesia do Monte. “Este candidato é um vazio político absoluto. Penso que é o maior vazio político dos últimos dez anos que apareceu na Região Autónoma da Madeira”, disse Albuquerque sobre o líder recém-eleito do PS-M e seu antigo adversário nas Eleições Regionais.A covid-19 está a fazer com que a PSP tenha de enfrentar desafios mais complexos. Na Madeira esses desafios surgem com o consumo de estupefacientes, o aumento da mendicidade e a existência de mais madeirenses a viverem nas ruas em condição de sem-abrigo. Outros casos “pontuais, mas preocupantes”, segundo o comandante regional, têm-se verificado no aumento da violência empregue em roubos.O cavaleiro Henrique Drumond ganhou um dos mais importantes prémios de Portugal de hipismo, o ‘Grande Pémio CSN – A’ de Alfeizerão.A pandemia Covid-19 e o Estado de Emergência em Portugal vieram alterar modelos de negócio do lado das empresas e padrões de consumo do lado das famílias em Portugal.O ex-Cônsul Ricardo Santos, que cessou funções em 2017, deixa os votos de sucesso ao novo Cônsul Sérgio Filipe Correia Sousa. Nestes últimos 20 anos de atividades consulares traça um balanço “positivo”. Unidades hoteleiras “têm nova realidade”Humberto Vasconcelos vai defender, no próximo quadro comunitário, a importância de haver um aumento nos apoios europeus para a recuperação dos tradicionais muros em pedra. O Secretário Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural disse-o na quarta-feira, no final de uma visita a uma exploração agrícola nos Canhas (Ponta do Sol). Segundo o governante, é uma forma de “sustentar os terrenos agrícolas e humanizar a paisagem” da Região Autónoma da Madeira.O presidente do Partido Socialista da Madeira, Paulo Cafôfo, defendeu, na conferência ‘Recuperar Portugal’, em Coimbra, cinco pontos estratégicos muito concretos para a recuperação da Madeira.No âmbito das medidas de preparação e funcionamento do ano letivo 2020/2021, o Governo Regional decidiu acolher as recomendações das autoridades internacionais, nacionais e regionais de Saúde, no âmbito da prevenção da COVID-19, e determina as seguintes medidas, válidas para a rede de estabelecimentos de ensino público e particular.Mónica Ascensão rumou a Lisboa para formar-se em Psicologia Clínica e é na vertente Geriátrica que vê o seu futuro. Para já, o trabalho com idosos é feito no Lar de Santana, onde trabalha como Ajudante de Acção Directa. A também monitora de Teatro e Dança e vereadora na Câmara Municipal não se fica por aí, quer integrar uma banda.

