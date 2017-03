Nas bancas a edição 902 do Tribuna da Madeira

Edição Nº 902 – 10/03/2017 do Semanário Tribuna da Madeira em formato digital ( pdf ) por apenas 1 €

Areal poderá ser “alimentado” artificialmente

A secretária do Ambiente, Susana Prada, referiu ao «Tribuna» que a elaboração do Programa da Orla Costeira do Porto Santo irá determinar um conjunto de medidas e opções, sobretudo de natureza mais preventiva. Serão também elaborados os Planos de Praia. Quanto à possibilidade de o porto de abrigo ser relocalizado, como tem sido opinado, Susana Prada diz que “não passa de especulação” e acrescenta que “não estão de parte soluções mais radicais como a alimentação artificial de praia”.

‘Faltam apoios por parte do Governo Regional’

Carlos Nogueira, presidente da APPDA Madeira, afirma que, nos últimos anos, os pais com filhos autistas “até têm mostrado vontade em substituir o Governo em encargos que deveriam estar contemplados na Saúde ou na Educação”.

Madeira “no bom caminho” em matéria energética

Miguel Albuquerque considera que “não temos que ter nenhum complexo em relação às nossas competências e capacidades para apreendermos e executarmos soluções tecnologicamente inovadoras ao serviço da sustentabilidade energética da Região”.

Derrocada em Câmara de Lobos deixa nove famílias desalojadas

38 pessoas tiveram de ser retiradas das suas casas, na madrugada da passada quarta-feira, na sequência de uma derrocada que danificou os apartamentos onde viviam na cidade de Câmara de Lobos, mais concretamente no bairro Cidade Nova. A autarquia já providenciou alojamento temporário para as nove famílias afetadas.

Proteção Civil de Machico conquistou os mais novos

No âmbito do Dia Internacional da Proteção Civil, o Serviço Municipal de Proteção Civil de Machico (SMPCM) proporcionou uma atividade diferente aos alunos de várias escolas, com a divulgação das capacidades e valências dos vários agentes de Proteção Civil existentes no município.

É preciso “repensar modelo de organização da escola”

O Funchal faz parte da Rede Internacional de Cidades Educadoras desde 2014, tendo sido igualmente classificada, no ano passado, pela UNICEF, como Cidade Amiga das Crianças, em áreas que nada têm a ver com a educação pura e dura, tais como o urbanismo, a mobilidade e a participação.

Naval organiza prova oficial de Stand-up-paddle Board

“O Madeira SUP Challenge é uma iniciativa do CNF que visa, a exemplo de outros eventos internacionais levados a cabo pelo Naval do Funchal, promover o mar da Madeira e o seu clima”.

Chefs Portugueses no Parlamento Europeu

A iniciativa “A Gastronomia, elemento diferenciador dos Destinos” foi organizada no Parlamento Europeu com a presença de 4 Chefs Portugueses galardoados pelo Guia Michelin.

Bibliotecas das escolas recebem três mil livros

O Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, participou na cerimónia de distribuição de cerca de três mil livros pelas bibliotecas das escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e aproveitou para destacar o papel que o livro desempenha.

Milhões não fazem Porto Santo mais «verde»

«Ilha dourada» tarda em tornar-se “referência em termos ambientais e tecnológicos”