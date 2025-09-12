Destaque 

Nas bancas a edição 1343 do Tribuna da Madeira

Tribuna da Madeira

Fanal reduzido a “montra turística”

Partidos e ambientalistas insistem na necessidade de proteger a floresta centenária. O Fanal, parte integrante da floresta Laurissilva e Património Mundial da UNESCO, é hoje exemplo da política de turismo “predatória” que privilegia o lucro imediato e não a preservação do património natural. Sucedem-se as manifestações de repúdio contra a “morte lenta” da Zona de Repouso e Silêncio do Fanal, assim como os desafios ao Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) e à Secretaria Regional do Turismo, Cultura e Ambiente para que tomem medidas de proteção da zona.

 

JPP tem soluções para problemas “ignorados”

Programa autárquico do partido para o Funchal conta com vários “eixos prioritários”. Fátima Aveiro é candidata à presidência da maior autarquia da Madeira com um programa elaborado com “colaboração e contributos” de pessoas que querem “transformar” o Funchal” e promover uma “viragem clara na forma e no conteúdo sobre como a cidade tem sido governada”. A cabeça-de-lista do JPP diz que o partido tem “soluções realistas para a habitação, o custo de vida, a mobilidade, o trânsito e a pobreza, problemas que foram ignorados pela atual vereação”.

 

Suspensão do AL “não está a ser cumprida”

Miguel Silva Gouveia voltou a se manifestar sobre o Alojamento Local (AL). Recorde-se que a Coligação Confiança, liderada por Gouveia, denunciou publicamente em julho o caso do «Cortel» apontando como “um verdadeiro escândalo” de desvio de habitação a custos controlados para outros fins. Denúncia essa que foi o ‘estalar do verniz’. Na altura, segundo adiantou Miguel Silva Gouveia, o executivo PSD/CDS votou contra a proposta apresentada pela Confiança para revogar as licenças de Alojamento Local neste edifício e avaliar a atribuição dos benefícios fiscais. Forçado pela evidência, refere Gouveia, o mesmo executivo regressa com uma proposta que confirma as denúncias da Confiança, remetendo ainda o caso ao Ministério Público, à Autoridade Tributária e a outras entidades competentes.

 

Luta contra a Pobreza “não está a ter efeito”

O Partido Socialista-Madeira esteve reunido com a direção da Rede Europeia Anti-Pobreza (EAPN Portugal), no âmbito de uma ronda de encontros que esta instituição está a promover com os diferentes partidos políticos, com vista a discutir o problema e encontrar as melhores formas de combater este fenómeno, sobretudo atacando as suas causas. Numa altura em que nos encaminhamos para as eleições autárquicas, a EAPN apela à urgência de um compromisso político local contra a pobreza e a exclusão social, pelo que, neste encontro, estiveram presentes candidatos do PS a várias autarquias da Região.

 

SONAE vai investir 50 milhões de euros na Madeira

O Secretário Regional da Economia, José Manuel Rodrigues, anunciou, nesta segunda-feira, um investimento de 50 milhões de euros do grupo SONAE na Região Autónoma da Madeira, a ser realizado ao longo dos próximos três anos.

 

Novos Planos Diretores de Iluminação reduzem custos

Defendem também a vida noturna nos arquipélagos. Câmara de Lobos, Funchal e Santana estão entre os municípios pioneiros. O projeto LIFE Natura@night, coordenado pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), está a transformar a forma como iluminamos a noite na Madeira, Açores e Canárias. Em apenas três anos, esta iniciativa já apresenta resultados promissores: poupanças energéticas de até 60% na iluminação pública e um contributo concreto para a conservação da biodiversidade. Sob o lema “Por uma noite com mais vida”, desde 2022, o projeto reúne 13 parceiros dos três arquipélagos num esforço conjunto para combater a poluição luminosa — uma ameaça silenciosa, mas crescente, para a biodiversidade, a saúde humana e a sustentabilidade económica


Aprovado reforço de direitos dos passageiros nas viagens organizadas

O Parlamento Europeu votou favoravelmente uma alteração à Diretiva europeia que protege viajantes que comprar pacotes de viagens organizados, por exemplo, através de agências de viagens, tendo o eurodeputado madeirense Sérgio Gonçalves sido um dos relatores da posição da Comissão dos Transportes e do Turismo.

 

Caniçal vai ter nova estrada

Socialista espera que seja “mesmo de vez” e não “uma das já habituais promessas”. O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas foi à cerimónia do 31.º aniversário da elevação da Freguesia do Caniçal a Vila anunciar a realização na localidade de “importantes investimentos em diversos setores”. Um deles é a ligação entre a Rua da Palmeira e a Rua da Igreja Velha, empreitada que o governante garantiu que vai avançar ainda este mês. O cabeça-de-lista do PS à Câmara de Machico, que é actual vereador na autarquia, faz notar o facto de ser “sempre em vésperas de eleições que o GR se lembra de ir ao Caniçal prometer a conclusão da obra, acabando depois por não o fazer e defraudar as expetativas dos residentes”.

