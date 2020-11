Nas bancas a edição 1090 do Tribuna da Madeira

“Ansiosos por mostrar O Porto Santo ao mundo”

Covid-19: Aumento de casos leva a novas medidas na Madeira

Hotelaria ‘pressiona’ o governo

Orçamento de Estado foi aprovado

“Cemitério apresenta sinais de estar a afundar”

Confraria vai ‘à caça’ na ilha dourada

PS repudia «atitudes antidemocráticas»

Funchal “nunca será cúmplice” de desigualdades

Festival Cultural Sénior no Teatro Baltazar Dias

“Considero ser o livro que mais exigiu de mim”

Exercício para saber como agir em caso de sismo

O presidente da Câmara Municipal mostrou-se honrado com a integração da Ilha do Porto Santo na Rede Mundial de Reservas da Biosfera da UNESCO e defende que “é possível um Porto Santo melhor”. Idalino Vasconcelos acredita que “este reconhecimento mundial atribuído pela UNESCO irá abrir novas portas, proporcionar novas oportunidades e novos desafios”.A Região está atenta à situação epidemiológica no Continente e na Europa. O Presidente do Governo diz que o Executivo continuará, como até agora, a adotar as medidas necessárias à não proliferação do COVID na Região. A Madeira regista mais de 400 casos confirmados e cerca de metade recuperados.A Associação da Hotelaria de Portugal defende que a proibição de deslocações no período de 30 de outubro a 3 de novembro deve excecionar alojamento turístico.PSD aponta para documento que omite compromissos com a Madeira.A Câmara Municipal de Machico admitiu recuperar o cemitério novo do Porto da Cruz e não investir na requalificação do antigo, a solução que fora proposta pela autarquia e contestada pela população. Agora, e para já, não existem “garantias”. Hugo Marques, o vereador com o pelouro dos Cemitérios Municipais, diz que o terreno não suporta uma estrutura idêntica à existente sem um “grande investimento” na consolidação do solo.A CEM – Confraria Enogastronómica da Madeira desloca-se ao Porto Santo neste sábado, dia 31 de outubro, para realização do seu encontro cultural enogastronómico mensal, que terá lugar pelas 13 horas, na Quinta da Tamargueira, tendo como prato principal uma das Sete Maravilhas da Gastronomia de Portugal – o Coelho de Porto Santo à Caçador.Em causa, o facto de o PSD e o CDS terem chumbado a subida a plenário da petição pública subscrita por 3.640 professores, «sem argumentos sustentados nem aceitáveis».O encerramento da ‘Semana da Igualdade do Funchal 2020’ foi assinalado com a entrega do 6º Prémio Municipal Maria Aurora, um dos principais símbolos da Autarquia nos últimos anos na promoção da igualdade de género. A distinção foi entregue pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia.O Teatro Municipal Baltazar Dias volta a acolher, esta quinta e sexta-feira, o Festival Cultural Sénior. O evento que já vai na sua 6ª edição reúne utentes dos Ginásios Municipais da Barreirinha, São Martinho e Santo António e ainda do Centro Comunitário do Funchal e da UniAntónio Barroso Cruz vai lançar, na próxima semana, a sua mais recente obra de poesia: ‘Um livro de amor para ti’.A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil promove anualmente o Exercício Público de Âmbito Nacional de Sensibilização para o Risco Sísmico, denominado ‘A TERRA TREME’, medida prevista na Estratégia Nacional de Proteção Civil Preventiva.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online