ASAA deixa apelo para ajuda de alimentos para os animais

Este movimento foi formado no âmbito de zelar e cuidar dos animais menos desfavorecidos. «Infelizmente a Ilha da Madeira ainda têm muitos casos de negligência em relação a estes. Como amantes de animais, fazemos o que podemos para o bem-estar deles e uma oportunidade de vida para com eles e para connosco, como seres humanos dignos de respeitar o ser vivo», apontam.

«Temos um estaleiro perto do abrigo com mais de 15 cães a precisarem de comida. Fora os pedidos de ajuda de pessoas carenciadas que nos pedem ração de cão e gato. Os cães são de porte pequeno e grande. Por favor necessitamos muito de mais ração», apelam as responsáveis nesta página.

You May Also Like