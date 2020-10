Nas bancas a edição 1089 do Tribuna da Madeira

“Há pessoas doentes de fome”

O Orçamento de Estado “discrimina o Município do Porto Santo”

Governantes do PSD são “protegidos”

PSP apreendeu 2 kg de «bloom» em duas semanas

Funchal investiu cerca de 400 mil euros nas escolas

Apoios ao desporto são “fundamentais”

Setor terciário está em rotura total

Apelo à vacinação contra a gripe

COVID-19 despoleta roubo de Passwords

Livro aborda Origens, evolução e desafios da Autonomia

Centro de expedição e embalamento na nova Lota do Funchal

População em risco de infeções respiratórias

O internamento no hospital serviu para ‘matar a fome’ de casos assinalados pela Associação Monte de Amigos. Margarida Moraes afirma ao «Tribuna» que esta é uma realidade com a qual se confrontam atualmente. A fome existe e são várias as pessoas que chegam à Associação sem terem tomado qualquer refeição. Há casos de quem apenas consiga fazer uma refeição por dia.Foram aprovados dois votos de protesto apresentados pelo vereador do “Mais Porto Santo”, José António Castro.Um ‘site’ direccionado para a agricultura biológica que não funciona e a pavimentação de uma estrada em área protegida. São estes os dois motivos que levaram o PS-M a pedir audições parlamentares a Humberto Vasconcelos e Susana Prada. A intenção foi negada na Assembleia Legislativa da Madeira.Droga ‘recreativa’ tem causado muita preocupação às autoridades.Para garantir as melhores condições possíveis no regresso às aulas de milhares de crianças e jovens funchalenses, a Câmara do Funchal investiu, durante a pausa letiva do Verão, cerca de 400 mil euros nas escolas do concelho. O que permitiu realizar um conjunto de intervenções importantes em sete escolas diferentes, distribuídas pelas freguesias de São Martinho, São Pedro, Santa Maria Maior, São Gonçalo e São Roque.Governo Regional diz que eventos internacionais contribuem para a “retoma”.A pandemia e Estado de Calamidade estão a ter um efeito devastador no setor terciário em Portugal. Segundo um inquérito da Fixando a 18.600 profissionais portugueses, entre 14 e 18 de Outubro, revela que 54% não obteve qualquer rendimento no 3º trimestre de 2020.O presidente do Instituto de Administração da Saúde, Herberto Jesus, deslocou-se, no passado dia 19, ao Centro de Saúde de Santo António, com o objetivo de se inteirar do nível de adesão da população à campanha de vacinação contra a gripe.A empresa de segurança e fornecimento de aplicações multi-cloud, F5, realizou uma nova pesquisa através do seu F5 Labs, que revela que a pandemia COVID-19 gerou um aumento significativo dos ataques DDoS e de roubo de passwords. Com base nos novos dados globais facultados pela F5 Security Incident Response Team (SIRT), existe um cenário de ameaças e de vulnerabilidades sem precedentes após o confinamento.Neste novo livro, Francisco Gomes alerta que a Autonomia de que os madeirenses dispõem hoje em dia “está ainda longe daquilo que é o mais desejável para o futuro do território”, e exulta os leitores a serem “intransigentes com as inverdades, as duplicidades e as esquematizações de quem recusa aceitar quem os madeirenses são, como o são e por onde querem ir.”A secretaria regional de Mar e Pescas celebrou esta semana o contrato de aquisição de equipamentos para a instalação do Centro de Expedição de Gastrópodes Marinhos Vivos, que será instalado na nova Lota do Funchal, a inaugurar proximamente.A frequência das infeções respiratórias aumenta a partir do outono e no inverno. Já o era antes da pandemia e promete voltar a ser.

