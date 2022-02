Nas bancas a edição 1159 do Tribuna da Madeira

“Pedro Calado não convive bem com a democracia”

A Sessão ordinária da Assembleia Municipal do Funchal, que se realizou na quarta-feira, dia 23, voltou a ter momentos ‘insólitos’ por parte de alguns deputados municipais. Madalena Nunes, eleita pelo PS, foi um dos ‘alvos’ de “piadas brejeiras” e deixa ao Tribuna alguns exemplos do que se passa nas sessões. A deputada municipal defende que a transmissão das sessões online pode ser a solução para ‘arrumar a casa’ e tornar o ambiente ‘mais sereno’.

Guerra entre Rússia e Ucrânia com implicações no turismo da Madeira

O presidente do Governo Regional da Madeira admite que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia terá implicações na Região, sobretudo ao nível das operações turísticas aéreas que a Região mantém com Kiev e com Moscovo.

Açores não querem “precipitações” e “exercícios simplistas”

Teor da resolução aprovada na ALM suscita dúvidas no arquipélago vizinho. O presidente da Comissão para o Aprofundamento da Autonomia da Assembleia Legislativa dos Açores, Vasco Cordeiro, tem dúvidas se este é o “momento adequado” para uma revisão da Lei de Finanças Regionais. Para o ex-presidente do Governo, qualquer alteração não se compadece com “precipitações” ou “exercícios simplistas, inconsequentes e redutores de demagogia”.

Antigas estradas “recuperadas”

Requalificação dos troços vai custar 16 milhões de euros. O plano de requalificação estende-se a toda a ilha da Madeira e prevê a intervenção em 90 quilómetros de estradas. O Governo Regional diz que o objectivo é a melhoria da mobilidade dos turistas e cidadãos, valorizando uma das nossas imagens de marca.

Cofinanciamento leva a troca de acusações entre PS e PSD

Carlos Pereira vinca que cofinanciamento do Hospital foi obra do PS e acusa PSD de ser “força de bloqueio”. O deputado socialista recorda que em 2016 e 2017, “o PSD-M não colocou um único euro no Orçamento Regional para o hospital”. Em resposta, através de um comunicado assinado pelo Secretário-geral José Prada, o PSD remata que “a única força política que atrasou, boicotou e foi uma efetiva força de bloqueio contra a obra do novo Hospital Central e Universitário da Madeira foi o Partido Socialista”.

PSD quer acabar com a “indefinição”

Financiamento dos radares para o Aeroporto da Madeira não está “garantido”. A Assembleia Legislativa quer que o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, esclareça no “local certo” a questão do financiamento dos equipamentos aguardados há quase uma década pelo Aeroporto Internacional da Madeira. Em causa está a operacionalidade da infraestrutura e os constrangimentos causados à economia.

“A protecção do Funchal deve continuar a ser uma prioridade”

Os vereadores da ‘Confiança’ lembram o 20 de Fevereiro e assinalam os 12 anos com uma subida ao Parque Ecológico do Funchal para abordar o tema da segurança da cidade.

Mercado dos Lavradores com rendas de 300 euros

Há 13 espaços comerciais que estão ainda por ocupar. As rendas “escandalosas” cobradas pela autarquia foram apontadas como motivo para a “especulação” junto dos turistas e para o crescente “afastamento” dos madeirenses daquela importante infraestrutura comercial do Funchal.

Dinarte brilha na Ponta do Sol

O troféu de rampas de 2022 começou. E o campeão em título veio mostrar que não quer deixar os créditos por mãos alheias e por isso estreou-se a vencer. No traçado entre a Estrada do Livramento e a Levada do Poiso, na freguesia dos Canhas, Dinarte Nóbrega foi o mais rápido aos comandos do seu LBS Motor Club RX 01 e não deu hipóteses à concorrência, acumulando os dois melhores resultados um tempo total de 6m43.7s.

