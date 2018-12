Nas bancas a edição 995 do Tribuna da Madeira

“O último Natal na Venezuela foi triste”

Ana Jesus veio para a Madeira faz agora dois anos, à procura de uma vida melhor para si e para a sua filha menor de idade.

Veio para fugir à fome e à insegurança que ainda se vive na Venezuela. Recorda o último Natal que viveu no país com mesa vazia. Manteve sempre as tradições madeirenses incumbidas pelos seus pais, associadas às venezuelanas. Hoje tem uma vida melhor, mas lamenta os comentários negativos que têm sido feitos sobre os emigrantes chegados à ilha.

“O grande objectivo é produzir sorrisos”

O gosto por lidar com crianças levou Carolina Vasconcelos a iniciar um projeto que junta animação, festa, desporto e muita alegria. Uma “mistura” que se estende a todas as idades.

Tradições na mesa madeirense

O Natal tem luzes, cheiros, brindes, decorações, prendas, mas também tem uma variedade de comidas e bebidas tradicionais que ainda são seguidas ‘à risca’ nesta época natalícia, não podendo faltar nas mesas madeirenses. Desde os pratos, as doçarias e os licores, há um vasto rol de receitas que deixam ‘água na boca’ e que asseguram a continuidade da tradição.

Escolhas saudáveis neste Natal

Os Cardiologistas de Intervenção fazem um apelo para escolhas saudáveis neste Natal.

A Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular (APIC) vai promover uma iniciativa de sensibilização para a prevenção da doença coronária com o mote “Este natal dê um presente ao seu coração”. O objetivo é alertar para a importância de adotar um estilo de vida saudável.

Fogo-de-Artifício promete ser um “espetáculo”

O espetáculo de fogo-de-artifício para a passagem do ano de 2018/2019, com a duração de cerca de oito minutos, está distribuído por 38 postos de queima de fogo localizados no anfiteatro do Funchal (31 postos), no mar (5 postos) e Ilha do Porto Santo (2 postos). Este espetáculo grandioso que é um dos mais importantes cartazes turísticos da Madeira, foi, no ano de 2006, reconhecido internacionalmente, pelo Livro de Recordes do Guiness, como “O maior espetáculo de fogo-de-artifício do Mundo”.

“Aldeia Natal” com atividades atrativas

A “Aldeia Natal”, patente até ao dia 6 de janeiro de 2019, na Praça do Município, tem sido um dos locais de atração para os mais pequenos nesta quadra festiva.

O espaço, da responsabilidade da Autarquia do Funchal e ACIF, apresenta várias atividades para toda a época natalícia.

“Reciclar n’A Festa”

O Museu Etnográfico da Madeira associa-se à quadra natalícia, através da realização de duas Exposições – “Reciclar n’A Festa” e “Artesanato Urbano ou Moderno, Presépios Madeirenses” – a segunda das quais patente ao público no Aeroporto Internacional da Madeira, precisamente para dar as Boas-vindas e Votos de Bom Natal a todos os que chegam à Madeira.

Marcelo de Sousa nos 85 anos do Rotary do Funchal

O Rotary Club do Funchal (RCF) assinala este sábado, dia 22 de dezembro, o seu 85º aniversário com um Jantar no Meliã Madeira Mare. O evento festivo terá como convidado o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa.

Noite do Mercado mantém a tradição

É uma das exigências de Paulo Cafôfo, sem desvirtuar aquela que “é a génese da festa e que a torna uma noite tão especial”. A Noite do Mercado assinala-se neste domingo. Este ano, foram atribuídas 114 barracas de comes e bebes e 13 bancas para a venda de hortofrutícolas. Serão disponibilizados 120 mil copos recicláveis para utilização.

A CMF reforça exigências de segurança para esta tradicional festa.

Governo distribuiu “prendas”

Convívios natalícios com membros do Executivo marcados por promessas para 2019. O mês de Dezembro tem sido marcado pela animação de Natal na placa central da Avenida Arriaga, no Funchal, mas também por promessas de membros do Executivo madeirense que têm vindo a participar em convívios festivos das mais variadas instituições. Há prendas que já estão no ‘sapatinho’. Para 2019, o Governo Regional prometeu um novo alívio fiscal às famílias e às empresas… e óculos para os idosos.

