Nas bancas a edição 1086 do Tribuna da Madeira

Microalgas “é um projeto estratégico”

O desperdício alimentar é uma realidade chocante

Unidades de Cuidados Continuados “não fabricam Enfermeiros”

“Este Governo Regional é altamente centralista”

‘Mapa Ilustrado de Santa Cruz’ é aposta no turismo

Plano de apoio ao emprego

Drones “low-cost” no combate ao lixo marinho

Funchal vence prémio de mobilidade da Europa

‘Estratégia Nacional para o Mar’ em consulta pública

Alargamento das bolsas de estudo

Pedro Escudero está à frente do projeto das microalgas marinhas no Porto Santo, em parceria com a EEM, para realizar a captura e uso biológico dos gases de Efeito de Estufa. Defende que as microalgas são fundamentais para a saúde das pessoas e animais e garante resultados positivos. Sobre as críticas lançadas no início deste projeto, afirma: “Qualquer partido político, de qualquer cor política, tem que estar a apoiar este tipo de projeto”.O desperdício alimentar é uma realidade com valores tão elevados que surpreendem e chocam qualquer pessoa: todos os anos um terço da produção alimentar é desperdiçada no mundo, segundo os dados da Organização das Nações Unidas Para a Alimentação e a Agricultura (FAO). Para contrariar este problema mundial, com impactos a vários níveis, nasce a 29 de setembro, o “Unidos Contra o Desperdício”, um movimento cívico e nacional, congregador e agregador, que une a sociedade num combate ativo e positivo ao desperdício alimentar, reforçando a importância de cada um de nós nesta luta.José Bourdain refere que a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) “está altamente subfinanciada”, com diversas Unidades de Cuidados Continuados Integrados (UCCI) “à beira de fechar por falência”.Paulo Cafôfo defende que os municípios têm de ter acesso direto aos fundos comunitários.Realiza-se, esta sexta-feira, dia 2, o lançamento e apresentação pública do Mapa Ilustrado de Santa Cruz – Madeira, by Andorinha, que decorrerá a partir das 16h30, no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, Piso 0 – Chegadas.O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, deslocou-se, esta terça-feira, ao Continente onde acompanhou a apresentação dos Planos de Recuperação Económica da União Europeia e do país, sendo que à Região Autónoma da Madeira caberá aproximadamente 700 milhões de euros, a que acresce 1.200 milhões de euros, no âmbito do próximo quadro plurianual 2021-2027.Os primeiros resultados do projeto de investigação “UAS4Litter” indicam que os drones podem ser muito úteis no combate ao lixo marinho, um grave problema ambiental que afeta os oceanos e ecossistemas de todo o planeta. Financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), o projeto teve início em 2018 e é liderado por investigadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), através do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores de Coimbra (INESC Coimbra) e do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE-UC). A área de estudo está localizada no Centro de Portugal Continental (Figueira da Foz, em três praias arenosas com níveis distintos de poluição marinha e pressões de urbanização).O prémio atribuído enquadra-se no CIVITAS AWARDS 2020.Pesquisar, explorar e preservar. Estes são os três eixos principais da Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030 (ENM) que se encontra em consulta pública até 2 de novembro de 2020.Foi aprovado em Assembleia Municipal do Funchal, em sessão ordinária, o alargamento do programa municipal de atribuição de bolsas de estudo universitárias a estudantes do concelho, por larga maioria.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online