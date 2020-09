NOS Madeira reforça túneis da Via Rápida com 4G

A NOS Madeira concluiu recentemente um reforço de Rede 4G nos túneis da VR1 – Via Rápida.

Desde março de 2020 que a NOS Madeira tem vindo a realizar um investimento na sua rede móvel nos túneis da VR1 (Via Rápida), tendo agora rede 2G, 3G e 4G nos túneis daquela rede viária. Os trabalhos que ainda decorrem irão cobrir igualmente os túneis da VR1 relativos ao concelho de Machico.

Este investimento da NOS Madeira na Rede Móvel incluiu até ao presente melhorias nos vários túneis da VR1 que abrangem os concelhos da Ribeira Grava, Câmara de Lobos, Funchal e Santa Cruz.

Para além do reforço da qualidade da rede móvel nos referidos túneis, as áreas geográficas circundantes aos túneis também beneficiarão, por via deste investimento e dos equipamentos instalados, de melhorias da Rede móvel da NOS Madeira.

A NOS Madeira duplicou entre 2016 e até fevereiro de 2020, o número de torres e outras infraestruturas de suporte à rede móvel. O investimento em sites e torres resultou na duplicação das estruturas então existentes e foram realizadas melhorias técnicas, durante estes últimos quatro anos, em todo o arquipélago.

Recorde-se também que este ano a NOS Madeira já havia incrementado em 25% a sua capacidade de toda a sua Rede interilhas e de comunicação com o Continente, através do Cabo Submarino.

Também em 2020 a NOS Madeira já havia anunciado 13 novos emissores da Rede móvel instalados na alheta, Prazeres, Jardim do Mar, Fajã da Ovelha, Santa Luzia e Santo António (Funchal), Ribeira Brava, Caniço de Baixo, Santo da Serra, Camacha, Santa Cruz, Achada do Cedro Gordo e Caniçal.