Casos de transmissão local aumentam na Região

Segundo os dados facultados sobre a situação epidemiológica na RAM, atualizados nesta sexta-feira, dia 30, pelo Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM, foram contabilizadas na RAM 1900 notificações de casos suspeitos de COVID-19, dos quais 1460 não se confirmaram.

Hoje há 13 novos casos positivos a reportar, pelo que a RAM passa a contabilizar 440 casos confirmados de COVID-19 no território regional. Trata-se de 6 casos importados (2 provenientes da Reg. LVT, 2 da Rep. Checa, 1 Polónia e 1 da Holanda) e 7 casos de transmissão local.

Hoje há mais 2 casos recuperados a reportar. A região passa a contabilizar 268 casos recuperados de COVID-19. São 172 os casos ativos, dos quais 152 são casos importados identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 20 são casos de transmissão local. Relativamente à residência dos casos ativos, 138 são não-residentes e 34 são residentes na RAM. Relativamente ao isolamento dos casos ativos, 80 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 90 em alojamento próprio e 2 pessoas encontram-se internadas na Unidade Polivalente dedicada à COVID-19.

No que se refere aos 7 casos de transmissão local hoje identificados, a investigação epidemiológica de um dos casos recentemente diagnosticados permitiu identificar alguns contactos de risco, tendo-se hoje identificado um conjunto de casos positivos que inclui 2 trabalhadoras do Instituto de Segurança Social da Madeira e 3 elementos do agregado familiar de uma destas profissionais (designadamente, 2 jovens estudantes e 1 outro adulto). Na sequência desta situação, foram informados o Instituto de Segurança Social da Madeira, 2 escolas no concelho do Funchal e a Câmara Municipal deste concelho, que ativaram os respetivos planos de contingência. A investigação epidemiológica está em curso.

A investigação epidemiológica de outro caso confirmado esta semana permitiu igualmente identificar mais 1 caso positivo, que estará na origem da transmissão.

A investigação epidemiológica deste caso está em curso. Um outro caso de transmissão local foi identificado hoje, com associação a um caso importado recentemente diagnosticado. Trata-se de um jovem que já estava a ser acompanhado pelas autoridades de saúde e permanecia em isolamento há 1 semana, após contacto com o caso importado. No total, há 25 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, 9 provenientes da operação de rastreio do aeroporto e 16 relacionadas com contactos com casos positivos ou situações reportadas à linha SRS24. Investigações epidemiológicas estão em curso.