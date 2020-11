Três escolas regionais ativaram os planos de contingência

Mais se informa, relativamente à Escola dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos Bartolomeu Perestrelo, que a turma dos alunos que manteve contato com o aluno que testou positivo para a COVID-19 na passada semana já regressou à atividade escolar normal na passada terça-feira, o que acontecerá para a turma do referido aluno na próxima segunda-feira.

O aluno da EBS Gonçalves Zarco testado positivamente não frequentou as aulas durante esta semana, pelo que a respetiva turma realizou e continuará a realizar a sua atividade letiva com normalidade.

De acordo com os procedimentos previstos nos referidos planos de contingência e com as determinações da autoridade regional de Saúde, um conjunto de 35 alunos, 25 de uma turma da EBSAAS e 10 da EPFF, foram identificados para realização de testes.

Segundo o comunicado de hoje da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRE) foram ativados os planos de contingência das Escolas Básicas e Secundárias Dr. Ângelo Augusto da Silva (EBSAAS) e Gonçalves Zarco (EBSGZ) e Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes (EPFF), na sequência do resultado positivo do teste para a COVID-19 de alunos destes estabelecimentos de ensino.

You May Also Like