‘É importante conhecer o nosso passado e transmiti-lo aos alunos’

“Conhecermos o nosso passado, os aspetos que nos valorizam enquanto sociedade e comunidade, aqueles que são os nossos traços identitários, e transmiti-lo aos nossos alunos, parece-nos extremamente importante”. Foi esta a ideia chave transmitida pelo secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, na passada sexta-feira, na sessão de abertura do III Encontro de História Regional e Local na Escola, que teve lugar na EBS Gonçalves Zarco.

Segundo o governante com a pasta da Educação, o atual contexto de globalização torna esta iniciativa, subordinada ao tema “Abordagens Multidisciplinares da História Regional e Local” ainda “mais relevante”. “É importante termos bem presentes aqueles que são os nossos referenciais, seja enquanto sociedade, seja enquanto Região; não só valorizamos conteúdos do ponto de vista histórico, geográfico, do percurso que nos trouxe até aqui, como os transmitimos às novas gerações. Estes encontros capacitam os nossos professores a transmitir aos alunos esses conhecimentos de forma sistematizada e organizada”, sublinhou o governante, elogiando a opção pela abordagem multidisciplinar.

“É importante ter uma perspetiva de envolvimento de todos, do trabalho em equipa, congregando conteúdos e contextos que, dentro de uma determinada proximidade, podem ser subsidiários de conhecimentos paralelos”, concluiu Jorge Carvalho.