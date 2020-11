Câmara do Porto Moniz apresenta candidatura para criação de um Polo de Emprego

A Câmara Municipal de Porto Moniz entregou, nesta sexta-feira, dia 30, no Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, uma candidatura com o objetivo de criar, no concelho, um Polo de Emprego.

Os polos de emprego têm por missão apoiar a inserção, ou reinserção, de jovens e adultos desempregados no mercado de trabalho.

O Presidente da autarquia, Emanuel Câmara, adianta que “esta candidatura, apresentada pela Câmara Municipal, tem todas as condições para que se possa vir a disponibilizar o acesso, num breve futuro, por parte da população do Porto Moniz, a um conjunto de serviços sem terem que se deslocar ao Funchal.”

O Porto Moniz é, atualmente, o único concelho da Região onde o Instituto de Emprego não tem um Polo de Emprego em funcionamento, e pretende-se, com a criação do mesmo, que o Porto Moniz disponha de um interlocutor ativo do IEM-IP-RAM no concelho, que contribuirá para a aproximação daqueles serviços a quem efetivamente deles necessita.

O edil portomonizense acrescenta ainda que “além de a autarquia se assumir como um parceiro de trabalho de proximidade com o IEM,IP-RAM, na salvaguarda dos interesses dos jovens e adultos desempregados, a Câmara Municipal tem vindo a desencadear um conjunto de iniciativas nas áreas do emprego, formação, ação social e empreendedorismo”.

A candidatura segue para análise por parte do Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, ficando o Município a aguardar a aprovação da mesma.