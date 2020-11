Aumento de problemas de saúde mental requer reforço na prevenção

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira constatou esta manhã, após a visita à Associação de Familiares e Amigos do Doente Mental da Região Autónoma da Madeira (AFARAM), que “os problemas de saúde mental têm vindo a crescer” na Região. “Isso é visível nos últimos tempos com a pandemia”, começou por referir.

José Manuel Rodrigues reconhece existir falta de “meios de prevenção e de tratamento da saúde mental”. Um quinto da população da Madeira sofre ou já sofreu de doença mental, por isso defendeu um reforço de “meios do Serviço Regional de Saúde para responder a este problema grave da nossa sociedade”.

A Associação de Familiares e Amigos do Doente Mental da Região Autónoma da Madeira dá apoio a cerca de 40 pessoas, em vários espaços de funcionamento: o Fórum Sócio-Ocupacional, a Residência Autónoma “Cantinho da Esperança”, a Unidade de Vida Apoiada, a Quintinha do Boléu e o Armazém Vintage.

O Fórum Sócio-Ocupacional é um espaço dedicado a atividades para os utentes com apoios de profissionais ligados à área social e saúde, tais como, animadores socioculturais, desporto adaptado, psicólogos, e proporciona ainda atividade de reabilitação psicossocial.

Já a Residência Autónoma “Cantinho da Esperança dá apoio a pessoas portadoras de doença mental em que exista o problema residencial ou que não têm família.

Na Unidade de Vida Apoiada, hoje visitada pelo Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, funciona o “Cantinho Renascer”. Trata-se de um espaço destinado a pessoas com percurso de doença mental cujo processo de reabilitação psicossocial requer uma solução residencial temporária.

A Quintinha do Boléu é um novo projeto da AFARAM cujos objetivos gerais são a inserção e reinserção ativa dos utentes, numa valência diferente, assim como alcançar novas e diferentes formas de promoção e angariação de fundos.

O Armazém Vintage, inaugurado em 2014, é uma loja inserida na comunidade e de carácter formativo, que tem como objetivos inserir e reinserir os utentes que frequentam o Fórum Sócio-Ocupacional a nível profissional, colocar em prática o treino de competências sociais monitorizado diariamente nas atividades de reabilitação, dinamizar o atelier de expressão plástica e ainda aproximar a AFARAM e à comunidade.

O trabalho desta Instituição Particular de Solidariedade Social funciona em articulação com os serviços de Segurança Social, com a Casa de Saúde Câmara Pestana e com a Casa de Saúde São João de Deus.

José Manuel Rodrigues apontou mais um exemplo de sucesso, “porque é bom saber que uma pessoa que tem uma esquizofrenia ou outra perturbação mental consegue reintegrar-se no mercado de trabalho e consegue voltar à família”. E concluiu dizendo que “nós temos, aqui na Madeira, de voltar a ter uma política de prevenção, de saúde mental e também reforçar os meios de tratamento, até porque os tempos que decorrem são tempos difíceis para as pessoas”.

A AFARAM nasceu no início de 2001, mas só entrou em efetiva atividade em março de 2004. Está vocacionada para o apoio não só a pessoas portadoras de doença mental severa e persistente que gozam de alguma estabilização clínica como para o apoio às famílias destes doentes.

A visita do Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira insere-se no projeto “Parlamento Mais Perto Social”, projeto que tem por objetivo valorizar e dar a conhecer o trabalho das instituições particulares e públicas de solidariedade social.