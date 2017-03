Agenda de Tranquada Gomes de 20 a 24 março

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Tranquada Gomes, na semana de 20 a 24 de março de 2017, tem a seguinte agenda: Dia 20, 14:45, Recebe a delegação da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas da Assembleia da República, numa audiência para apresentação de cumprimentos.

A delegação da Comissão de Economia Inovação e Obras Públicas é composta por 20 deputados, entre os quais os deputados eleitos pela Madeira na Assembleia da República Paulo Neves, Carlos Pereira e Paulino Ascensão.

Dia 22, 10:30, Recebe em audiência de cumprimentos o Diretor do Instituto de Defesa Nacional, Major General Vítor Daniel Rodrigues Viana, que irá fazer-se acompanhar pelo subdiretor do Curso de Defesa Nacional 2016/2017, Coronel Coutinho Rodrigues, e de uma delegação de representantes do curso: Coronel Fábio Pires do Val, Dr. Gonçalo de Sampaio, Intendente Luís Elias e Mestre Pedro Morais. Após esta audiência está prevista uma visita guiada aos 53 elementos da delegação do Curso de Defesa Nacional, ao edifício da Assembleia Legislativa.

Dia 24, 09:30, Assiste à cerimónia comemorativa do 24º aniversário da edificação do Comando Operacional da Madeira, que terá lugar na Casa do Combatente, no Beco do Paiol em São Pedro.