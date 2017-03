Detido por furto de veículo em França

O Comando Territorial da Guarda, através do Centro de Cooperação Policial e Aduaneira (CCPA) de Vilar Formoso, deteve naquela localidade, um homem por furto de veículo. Os militares durante um controlo móvel, abordaram um condutor português residente em França, com umveículo de matrícula francesa. Quando solicitados os documentos da viatura, o indivíduo informou que estavam numa oficina em França.

Contactado o Gabinete SIRENE, os militares apuraram que constava para apreensão por furto do veículo com as chaves na ignição, e que o mesmo havia sido perpetuado por este cidadão, sendo detido de imediato e apreendido o veículo.

O detido, já com antecedentes criminais por furtos e fraudes bancárias com emissão de cheques, está neste momento a ser presente ao Tribunal Judicial de Almeida.