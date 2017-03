Realiza-se a apresentação do “VI Trail Lude”, no Campo de Golfe do Santo da Serra, no próximo dia 21 de Março (terça-feira), pelas 10h30. Este Trail contará com mais de 400 atletas em prova.

A entrega de Prémios da Prova será feita no Domingo, dia 26 de Março, pelas 12h45, no local de Chegada, Ribeira de Machico, junto à Igreja. As inscrições devem ser feitas até ao dia 19 de Março.

PROGRAMA

Domingo, 26 de Março

08h00 às 8h40 – Secretariado da Trail Rota Fonte da Velha (23km, 1140D+).

08h40 – Entrada em zona de concentração de partida – TRFV (23km).

09h00 – Partida da prova TRFV (23km) – Ribeira de Machico.

09h10 às 9h40 – Secretariado da prova Trail Rota da Sidra.

9h40 – Entrada em zona de concentração de partida, verificação de chips –Trail RS (11km).

10h00 – Partida da prova Trail Rota da Sidra (11km) – Ribeira de Machico.

Chegadas

Trail Rota Fonte da Velha: 23km

Previsão hora de chegada + Rápidos – 11h00

Previsão hora de chegada + Lentos – 12H55

Fecho Controlo – 13H00

Trail Rota da Sidra – TRS 11km

Previsão hora de chegada + Rápidos – 10h55

Previsão hora de chegada + Lentos – 12H30

Fecho Controlo – 13H00