Mulher detida por violência doméstica contra a mãe

O Comando Territorial da Guarda, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vitimas Especificas (NIAVE), no dia 29 janeiro, no concelho da Mêda, deteve uma mulher de 44 anos por violência doméstica. A vítima, de 70 anos, supostamente, sofria maus tratos por parte da sua filha, há cerca de sete anos, partilhando com a mesma a habitação.

A detida, depois de ter sido presente ao Tribunal Judicial da Mêda, ficou sujeita à medida de coação de prisão preventiva, tendo recolhido ao Estabelecimento Prisional da Guarda.