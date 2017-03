Inscrições no IEM registam o valor mais baixo dos últimos cinco anos

De acordo com informação transmitida pela Secretaria Regional de Inclusão e Assuntos Sociais (SRIAS), no final do mês de fevereiro de 2017 o número total de inscritos no Instituto de Emprego da Madeira (IEM) fixou-se nos 20.098 cidadãos, representando uma descida de 1,0% e 13,4% em relação ao mês anterior e a fevereiro de 2016, respetivamente.

“O recuo de 13,4% corresponde, em termos absolutos, a menos 3.112 cidadãos desempregados do que há um ano”, aponta a SRIAS, acrescentando que “o desemprego jovem – inscritos com menos de 25 anos – diminuiu 16,0% e a procura do primeiro emprego desceu 16,7% face ao mês homólogo”.

Registe-se, ainda, que do total de inscritos no final de fevereiro, 838 correspondem a ex-emigrantes e 430 são imigrantes.

“O desemprego registado em fevereiro de 2017 constitui o valor mais baixo dos últimos cinco anos na Região Autónoma da Madeira. Em 2016, 7.942 cidadãos inscritos no IEM encontraram colocação no mercado de trabalho, representando um aumento de 8,4% em relação ao ano anterior e 18,6% se recuarmos dois anos”, realça a SRIAS.