Centro de Promoção Cultural de São Vicente assinala dois anos

O Centro de Promoção Cultural de São Vicente, instituição vinculada à Câmara Municipal de São Vicente, comemora o seu 2º aniversário após a sua reabertura, no próximo dia 21 de março, pelas 19 horas.

Para comemorar o seu aniversário realiza-se um momento musical com o Grupo Coral da Casa do Povo de Boa Ventura e a inauguração da exposição “Usos e Costumes”, organizada pela Casa do Povo de Boa Ventura em parceria com o Centro de Promoção Cultural de São Vicente.

A exposição poderá ser visitada de segunda a sexta das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30. A mostra estará patente ao público até 28 de abril de 2017.