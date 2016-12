Doação de equipamentos hospitalares ao Centro de Saúde de São Vicente

A Câmara Municipal de São Vicente em parceria com a empresa LDL – Exploração de Bares, Lda., exploradora do Café do Teatro, formalizaram um donativo de equipamentos hospitalares, nomeadamente, duas cadeiras de rodas, duas mesas acrílicas e dois lençóis deslizantes, à Unidade de Cuidados Continuados do Centro de Saúde de São Vicente.

Estes equipamentos vão permitir um melhor posicionamento dos utilizadores proporcionando conforto e comodidade, bem como facilitar a prestação de cuidados.

A entrega do material decorreu hoje, e contou com a presença do Secretário Regional da Saúde, João Faria Nunes, do Presidente da Câmara Municipal de São Vicente, José António Garcês, do Vice-Presidente do Conselho de Administração do SESARAM, Herberto Jesus e do Gerente do Café do Teatro, Dário Silva.