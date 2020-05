Clube Montanha do Funchal doa sangue ao SESARAM

O Clube Montanha do Funchal promoveu uma iniciativa solidária, que teve início no passado dia 4, e que se traduz na Dádiva de Sangue ao Serviço de Sangue e Medicina Transfusional do SESARAM, EPE, por parte de sócios e de atletas da instituição (até ao momento está prevista a participação de 16 dadores).

