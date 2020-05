Participação no pós-emergência é “fundamental”

“Num país como Portugal, que entrou com força no mapa mundial da participação pública, à qual os meios de comunicação nacionais têm dedicado tanto espaço, é impossível ficar alheado”, assinala.

“As pessoas têm medo de se reencontrar em grandes grupos, e provavelmente estão saturadas de tecnologia nas suas vidas, mas querem, sobretudo, ser ouvidas sobre grandes questões, como a reconstrução do estado social (sobretudo Educação e Saúde) e a luta contra as novas desigualdades e exclusões”, aponta..

Giovanni Allegretti, investigador do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra (UC) e coordenador do Observatório da Participação, da Inovação e dos Poderes Locais (PEOPLES) afirma que é importante “relembrar a classe política que a participação de cidadãs e cidadãos na reconstrução da sociedade no período pós-emergência é fundamental”.

