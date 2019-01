O Sindicato dos Enfermeiros da Madeira, vai reunir com o secretário regional da Saúde, na próxima segunda feira, dia 14 de janeiro, pelas 16 horas, afim de discutir o processo da justa contagem de pontos, a todos os enfermeiros, para efeitos do “descongelamento das progressões” no SESARAM, EPE., assim como outras matérias relacionadas com o serviço regional de saúde.