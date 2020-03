Centro de Saúde do Bom Jesus tem urgência a funcionar

O Centro de Saúde do Bom Jesus, no Funchal, tem desde dia 19 de março a urgência a funcionar no âmbito do Plano de Contingência do SESARAM. Esta manhã os profissionais de saúde encontravam-se prontos a prestar os cuidados necessários e previstos no âmbito da urgência.

Recorde-se que, pela primeira vez, o Centro de Saúde do Bom Jesus foi reajustado para dar uma resposta de 24 horas no campo de ação da Covid19.

Este centro dá resposta à área do Funchal, para além de garantir um serviço de atendimento para crianças na área de saúde infantil incluindo terapia da fala e terapia ocupacional por forma a evitar a deslocação ao Centro de Desenvolvimento da Criança no edifício no SESARAM. Os utentes serão contactados previamente para o efeito.

Por superior interesse público de proteção dos utentes e dos profissionais de saúde, os cuidados de saúde primários foram reorganizados em 3 serviços de atendimento presencial urgente, 7 dias da semana, 24h00 na Madeira, mantendo o Porto Santo a sua atividade assistencial habitual.

Relembramos que na reorganização dos centros de saúde, os 3 passaram a servir áreas especificas:

Centro de Saúde de Ribeira Brava- resposta a toda a zona oeste (concelhos Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Ponta do Sol, Calheta, Porto Moniz, São Vicente e Santana (parte próxima de São Vicente); Centro de Saúde de Machico – resposta a toda a zonaleste (Santa Cruz, Machico, Santana); Centro de Saúde do Bom Jesus – Funchal – resposta ao Funchal.