Serviço de entrega de medicamentos ao domicílio, no concelho da Calheta

Associação de Bombeiros Voluntários da Calheta, em parceria com todas as farmácias do concelho da Calheta, pretende ajudar todos os cidadãos residentes no concelho da Calheta com mais de 65 anos ou outros que comprovem a impossibilidade de levantamento na farmácia, do levantamento e consequentemente entrega de medicamentos ao domicilio, sem qualquer encargo para o cidadão.

Mais informo, que apenas deverão seguir os passos mencionados no panfleto, ou em caso de duvidas ligue 964701288, Comandante Jacinto Serrao.

Não se esqueça de respeitar todas as recomendações da DSG/IAsaude etc, só assim conseguimos conter este vírus.