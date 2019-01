Nas bancas a edição 998 do Tribuna da Madeira

TAP “não tem obrigação” de serviço público

Depois de Antonoaldo Neves, foi Fernando Pinto, o antigo presidente da TAP, a vir à Madeira dizer que a empresa não tem obrigações de serviço público para com a Região Autónoma. Segundo o antigo «homem-forte» da companhia de bandeira portuguesa, é a “regra do mercado” que rege a linha aérea após a liberalização da rota. O tema suscita polémica desde o ano passado.

Radar vai salvaguardar pessoas e bens

Albuquerque lembrou que o radar do Porto Santo foi construído “à custa de verbas destinadas à Madeira”.

«É tempo de virar a página na governação»

Afirmou Paulo Cafôfo na sua intervenção na II Convenção dos Estados Gerais do PS. O candidato às eleições regionais, focou a Economia Azul como uma prioridade e considerou que a economia madeirense precisa de uma diversificação.

Albuquerque deve “acordar” para a realidade da Saúde na Região”

A deputada Patrícia Spínola realça que “não é o SNS que vai resolver as questões da Região, mas sim o Governo Regional”. E aponta ser “mentira” que as listas de espera estejam a diminuir.

Saudação a maduro «é uma provocação»

Jerónimo de Sousa endereçou a Nicolas Maduro «as calorosas saudações por ocasião da sua tomada de posse para o mandato de 2019-2015». O que suscitou várias críticas. O socialista Carlos Pereira apontou ser “inaceitável”.

O PCP-M demarca-se desta polémica e emite um comunicado onde aponta estar «solidário com os emigrantes madeirenses que vivem e trabalham na Venezuela».

“Nunca pensei que o meu futuro fosse a música”

Laura Mendes é uma jovem madeirense que já conquista a Europa. Quis ser polícia ou bombeira, sonhou ficar ligada ao desporto, mas foi a música que mudou-lhe a vida. Tem concertos agendados pela Europa e este ano estreia-se na Madeira.

Calado ALERTA os jovens que “ser licenciado não chega”

O Liceu Jaime Moniz realizou a cerimónia do “Dia da Escola”, que assinalou mais um aniversário com a distinção aos melhores alunos. O evento contou com a presença do Vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, que dirigiu-se aos jovens estudantes presentes, exortando-os a manterem a esperança e a prosseguirem sempre a realização dos seus sonhos.

Sindicato dos Estivadores chega a Acordo com o Grupo Sousa

O SEAL – Sindicato dos Estivadores e da Actividade Logística informou, através de um comunicado de imprensa, da redução de âmbito do pré-aviso de greve que estava anunciado para ter efeitos a partir do dia 16 de Janeiro, devido à eliminação das disposições relativas ao porto do Caniçal e ao Grupo Sousa, em função do acordo celebrado com este grupo económico madeirense.

Mais de 8 milhões de euros aprovados através do PRODERAM 2020

O Governo Regional aprovou recentemente, através do PRODERAM 2020, mais de 8 milhões de euros, tendo em vista o investimento em produções agrícolas, prevenção da floresta contra incêndios florestais, tecnologias florestais e na transformação, mobilização e comercialização de produtos florestais, ações de formação profissional, assim como para investimento em atividades não agrícolas em zonas rurais e em serviços básicos para a população rural.

Cidadãos em Protesto no Aeroporto do Porto Santo

O JPP vai promover um debate potestativo na Assembleia para discutir a situação com o Governo Regional.

Coro de Câmara da Madeira promete “projectos aliciantes”

A nova temporada artística de 2019 foi dividida em três quadrimestres. O Coro de Câmara da Madeira (CCM) iniciou na segunda semana de Janeiro a temporada artística de 2019.

