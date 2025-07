Nas bancas a edição 1334 do Tribuna da Madeira

Vale Paraíso quer ar puro

Moradores exigem respostas das autoridades a efeitos causados por lavandaria industrial. Os moradores de um complexo habitacional contíguo a uma lavandaria industrial, instalada na Camacha, aguardam que a autarquia de Santa Cruz e “outras autoridades competentes” tomem “medidas concretas e imediatas” para travar aquilo que dizem ser uma “actividade nociva” – e que assim possa ser restabelecida a “tranquilidade da comunidade”. É, garantem, uma questão “de saúde pública”.

MP paralisa quase a 100% na Madeira

Procuradores insurgem-se contra o “último prego” na especialização de funções. A Região Autónoma da Madeira registou, na quarta-feira, quase 100% de adesão à greve dos procuradores do Ministério Público. Diz o sindicato da classe que faltam no país 100 a 120 magistrados nos quadros de pessoal, o que sobrecarrega quem está ao serviço. A ‘gota de água’ que levou à paralisação nacional foi o aviso de abertura do movimento de procuradores, uma vez que inclui lugares a ocupar, a partir de Setembro, em vários departamentos e tribunais em simultâneo.

CHEGA EXIGE ferry para o CONTINENTE

O deputado Francisco Gomes, eleito pelo CHEGA para a Assembleia da República, apresentou um projeto de resolução que recomenda ao governo da República o lançamento do concurso público necessário para a concretização da ligação marítima por via de ‘ferry’ entre a Região Autónoma da Madeira e o continente, conforme previsto no artigo 154.º da Lei n.º 45‑A/2024 (Orçamento do Estado para 2025).

“erros e omissões” custam 80 mil euros

“Erros e omissões” no projecto de execução da «Nova Ligação Quebradas/Amparo» obrigam o Governo Regional a novos encargos financeiros no valor de quase 80 mil euros. A empreitada, que foi lançada em 2023 e está inserida no projecto de nova ligação horizontal da cidade do Funchal, visa melhorar as acessibilidades ao novo Hospital da Madeira.

“Nada de significativo foi feito”

Voto de protesto do PS relativamente à limpeza e manutenção dos bairros

foi aprovado por unanimidade em São Martinho. Na última sessão da Assembleia de Freguesia de São Martinho, o Grupo do Partido Socialista apresentou e viu aprovado por unanimidade um voto de protesto contra o que considera ser um “desmazelo inaceitável” dos Bairros da Nazaré e da Ajuda por parte da Câmara Municipal do Funchal e da empresa pública Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM). Em causa está a falta de manutenção dos espaços verdes e a negligência na limpeza dos arruamentos, situação que tem motivado críticas crescentes por parte da população local.

“Tenho plena consciência que a dinâmica do Clube vai ser mantida”

João da Cunha Paredes passou o testemunho da presidência do Rotary Clube do Funchal ao empresário alemão Kai Hagenbuch, que passa a liderar este novo ano rotário. Em modo de balanço, o Presidente cessante afirma que este foi um “mandato muito intenso”, com grandes emoções, mudanças e uma atividade rotária dinâmica. O evento foi marcado também pela homenagem feita ao rotário Edgar Aguiar, com algumas imagens em vídeo do seu percurso no Clube onde também foi Presidente.

