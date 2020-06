Nas bancas a edição 1069 do Tribuna da Madeira

Conseguimos recuperar a confiança na solidariedade

Reinventar em tempo de pandemia para ‘salvar’ o negócio

EISAP repudia “comentários lamentáveis” sobre os navios registados no MAR

Funchal lança campanha ao mercado interno

Oportunidade de reforçar a massa crítica

«Não está certo dificultar a vida dos comerciantes»

Helicóptero fica de prevenção até novembro

Reabertura de creches e pré-escolas “decorreu bem”

Arte em período de isolamento

Carlo Martins é o rosto por detrás do projecto ‘Hotelaria Madeirense Ajuda a Nossa Ilha’, que assinala dois meses e em pouco tempo ‘matou a fome’ a muitas famílias, chegando também ao Porto Santo. Em números: mais de 30.000 pratos confecionados e 253 kits alimentares de emergência distribuídos por toda a ilha, entre outras doações. Em entrevista ao «Tribuna», Carlo Martins revela os dois projetos para o futuro que estão a desenvolver, ambos ligados à sustentabilidade.A situação atual que se vive por causa da COVID-19 levou ao cancelamento e adiamento de muitos eventos. Casamentos e aniversários lideram lista de cancelamentos. Foi preciso criatividade para contornar a pandemia para que o negócio continue.A EISAP – European International Shipowners Association of Portugal – lamenta mais um ataque pirata contra a frota de navios Portuguesa.A Câmara Municipal do Funchal lançou uma nova campanha publicitária dirigida ao mercado interno. O objetivo é incentivar a que os madeirenses voltem a viver a cidade com tudo o que ela tem para oferecer e de estabelecer uma ponte com o mercado nacional.Luís Verga candidata-se à presidência da Secção Regional da Ordem dos Arquitectos com a certeza de que estes podem “servir a sociedade de forma mais representativa”.Na Reunião do Executivo da Câmara Municipal do Porto Santo, que decorreu no passado dia 02 de junho, foi chumbada a proposta do presidente da Câmara, Idalino Vasconcelos de revogação da nomeação do vice-presidente da Câmara, Pedro Freitas, como representante do Município para a Assembleia Geral da ARM – Águas e Resíduos da Madeira, S.A..O helicóptero de combate a incêndios chegou à Região Autónoma da Madeira no passada segunda-feira, dia 01 de junho, ao porto do Caniçal.Foi com alguma expetativa que os pais aguardavam o procedimento da reabertura das creches e pré-escolas após o encerramento das mesmas devido à pandemia COVID-19.O artista Marcos Milewski tem o hábito de trabalhar em vários quadros ao mesmo tempo. E neste período de isolamento, segundo indica na sua página do Facebook, “esta tendência ficou acentuada em mim”.

