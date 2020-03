Nas bancas a edição 1058 do Tribuna da Madeira

Apoio psicológico aos que estão na ‘linha da frente’

Os profissionais de saúde enfrentam a pandemia do COVID-19 lidando diretamente com a situação, expondo-se também aos perigos deste vírus, assim como os bombeiros. Esta exposição não deixa dúvidas de que todos eles requerem um acompanhamento psicológico. Pois também colocam em causa as suas vidas e a dos familiares mais chegados.

Escola da Lombada distinguida com galardão “eTwinning”

A Escola Básica com Pré-Escolar da Lombada foi distinguida por mais um ano com o galardão europeu eTwinning, informa aquele estabelecimento de ensino. O Selo Escolar eTwinning foi introduzido em 2017 para reconhecer e recompensar o envolvimento, o empenho e a dedicação não apenas dos professores eTwinning individuais, mas também de equipas de professores e líderes escolares dentro da mesma escola.

Festa da Flor adiada para Setembro

O Governo Regional decidiu adiar para setembro próximo a Festa da Flor, evento que estava programado para o mês de maio. Uma decisão que acontece devido às circunstâncias resultantes da pandemia mundial de Covid-19, e com todo o efeito que tem causado nos mercados emissores e no destino Madeira.

“O mundo não será igual nos próximos 25 ou 50 anos”

Miguel de Sousa é gestor de empresas, ex-deputado na Assembleia Legislativa da Madeira e antigo membro do Governo Regional. Foi também, esta semana, um dos defensores do encerramento do Aeroporto da Madeira face à pandemia do Covid-19.

Linha de crédito para apoiar empresas penalizadas

As medidas anunciadas pelo Governo, esta quarta-feira, para apoiar as empresas penalizadas pela Covid-19, vão beneficiar os setores da restauração, turismo e indústria. As linhas de crédito poderão ser utilizadas “a partir dos próximos dias” e terão um “período de carência até ao final do ano”.

ARAE em diligências na rua para “segurança” da população

A Autoridade das Atividades Económicas apela «à colaboração de todos, aos operadores económicos e à população em geral» para que cumpram as medidas em vigor.

Polícia Judiciária alerta para ciberameaças com o COVID-19

A entidade aconselhada “extrema prudência” no acesso, na receção e partilha de conteúdos digitais associados à temática da pandemia COVID-19.

Manter-se saudável com exercícios dentro de casa

Exercícios de pernas e braços, caminhada no quintal, ou dançar, são opções para ajudar o corpo e a mente. As pessoas que estão a cumprir as medidas de quarentena em casa podem, e devem, aproveitar para fazer alguns exercícios físicos para se manter saudáveis.

Risco de infecção em grávidas

O Núcleo de Estudos de Medicina Obstétrica (NEMO) da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (SPMI) emitiu as seguintes recomendações/notificações relativas ao risco de infecção pelo COVID-19 em grávidas: Não obstante o número de casos de infeção COVID-19 em grávidas não ser elevado, devemos assumir que o risco é o mesmo da população geral, pelo que as grávidas devem cumprir as medidas de redução de contágio como o isolamento social e a etiqueta respiratória. Sabe-se que as alterações imunológicas da gravidez podem predispor para infecções respiratórias, aumentando a morbilidade materna.

Cuidados Paliativos presentes e ativos em resposta ao Coronavirus

O Núcleo de Estudos de Medicina Paliativa (NEMPal) da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (SPMI) elaborou um documento onde define um conjunto de recomendações para os cuidados paliativos no âmbito da infeção por COVID-19.

Contornar o medo e a ansiedade perante a pandemia

A Psicóloga Clínica Nivalda Fernandes dá sugestões para contornar a ansiedade e o medo nesta altura de pandemia, e em que já se regista casos confirmados de COVID-19 na Madeira.

