Nas bancas a edição 993 do Tribuna da Madeira

O outro lado dos ‘Awards’

A Madeira foi reconhecida como o melhor Destino Insular do Mundo, conquistando assim este prémio mundial pela quarta vez consecutiva. Porém, enquanto se faz a festa por esta distinção, outros números ‘batem à porta’ e mostram um lado real da Região que parece passar despercebido, nomeadamente o elevado risco de pobreza e os milhões gastos no desporto, enquanto a saúde continua em ‘coma’.

Madeira à margem da lei

Embora a legislação estabeleça que nenhuma criança deve ficar privada de médico de família, a Região Autónoma da Madeira Madeira é, em termos percentuais, a zona do país com a maior proporção de menores sem acesso a esses profissionais de Saúde. O Conselho Nacional de Saúde fala em 40%, mas o SESARAM diz que são 32. Em Portugal são mais de 150 mil os menores sem acesso a médico de família.

Falta de segurança nas levadas leva Voto de Protesto

A iniciativa é do PTP-Madeira, que aponta que a falta de informação “é uma das deficiências apontadas” tanto pelos profissionais do turismo como pelos turistas.

Nova direção da ACIF quer programa de apoio à gestão das pequenas empresas

A pouco menos de uma semana das eleições para os corpos sociais da ACIF, os candidatos da lista liderada por Jorge Veiga França têm privilegiado os contactos diretos com os associados com o objetivo de ouvir as preocupações dos empresários e sensibilizar para a necessidade de votar. A situação que mais preocupa neste momento é a dos pequenos comerciantes, a quem é necessário dar formação e sensibilizar para a necessidade de modernizar os negócios, do aspeto das lojas à organização da contabilidade.

Atividades de Natal para todos os gostos

As iluminações na baixa citadina e anfiteatro do Funchal já estão ligadas dando um novo brilho nesta época natalícia, que decorre até dia 6 de janeiro de 2019. O programa para as festividades é vasto propício para todos os gostos.

“Gostava que todas as crianças pudessem seguir os seus sonhos”

Madalena começou a patinar aos quatro anos e atualmente, com 10 anos de idade, já tem um currículo com títulos a nível regional, nacional e internacional.

Madalena Costa será a “Alice no País das Maravilhas” no espectáculo de patinagem artística que se realiza, este sábado, em Santa Cruz.

Município do Funchal reconhecido por promover o desporto

A Associação Portuguesa de Gestão do Desporto (APOGESD) distinguiu o Funchal como “Município Amigo do Desporto”, pelo quarto ano consecutivo, reconhecendo publicamente o investimento municipal no desenvolvimento desportivo do concelho, que foi realizado ao longo dos últimos anos.

Promenade do Lido com roteiro sobre geodiversidade

Foi apresentado o novo Percurso da Geodiversidade promovido pela Autarquia do Funchal, e que incide na Promenade Marítima Lido – Socorridos.

O geólogo e professor João Baptista é o autor deste projeto, que percorre a faixa litoral da freguesia de São Martinho, numa extensão de 5 quilómetros, compreendidos entre o Complexo Balnear do Lido e a foz da Ribeira dos Socorridos.

Região quer reforçar enquadramento das RUP

A Região Autónoma da Madeira foi representada na 132.ª Reunião Plenária do Comité das Regiões (CR), que decorreu esta semana em Bruxelas, pela secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, em representação do Governo Regional.

Noite do Mercado tem 114 postos de venda ambulante

Noite do Mercado, que se assinala a 23 de dezembro. O sorteio realizou-se, esta quinta-feira, na Junta de Freguesia de São Martinho. Os pagamentos deverão ser feitos até ao dia 20 de dezembro.

