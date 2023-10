Edição nº 1245 do Semanário Tribuna da Madeira

Albuquerque quer governar sem “radicalismos”

Presidente do executivo defende estabilidade com “convergência de compromissos”. O novo Governo Regional tomou posse na terça-feira com “responsabilidades acrescidas” para os próximos quatro anos. Miguel Albuquerque, o presidente do executivo, elencou os desafios de uma legislatura que passa por “continuar a lutar por uma sociedade menos desigual e mais inclusiva”. A concretização das “ancestrais aspirações dos madeirenses e porto-santenses”, apontou, exige “poderes alargados”.

Frota de combate a incêndios é “prioridade”

A eurodeputada do PS Sara Cerdas congratula a prorrogação do Mecanismo de Proteção Civil da União, aprovada hoje no Parlamento Europeu, mas considera que “a Comissão Europeia deve avançar o mais rapidamente possível com a aquisição de uma frota europeia permanente de combate aéreo a incêndio”. “O Mecanismo de Proteção Civil da União tem um papel crucial na salvaguarda dos cidadãos e das regiões em situações de catástrofe e adversidades, facilita a coordenação no domínio da proteção civil e melhora a resposta da União e dos Estados-Membros a estes fenómenos”, afirma Sara Cerdas, relatora principal do Mecanismo de Proteção Civil da União.

“Temos um problema de pobreza que é grave”

O Bloco de Esquerda quer o aumento dos salários para combater pobreza. Dina Letra sublinha que “não é aceitável nem justo” que quem trabalha não receba “o suficiente” para fazer face ao custo de vida.

Casas do Povo “muito importantes” para a sociedade

Apoios concedidos têm sido criticados por partidos da oposição. Miguel Albuquerque entendeu, em 2015, que era “importantíssimo” relançar as actividades das Casas do Povo como “complemento às acções de proximidade junto da população”. Os apoios concedidos pelo Governo Regional têm sido criticados por partidos da oposição, que acusam o executivo de criar ‘braços armados’ da coligação PSD/CDS em freguesias que os dois partidos não dominam politicamente. Os apoios, garante Albuquerque, “vão continuar” a existir nos próximos quatro anos.

Existe um “desinvestimento” na promoção da arte religiosa

Carlos Ferreira Palmeira foi orador convidado do Rotary Clube do Funchal onde falou sobre Intervenções de Conservação e Restauro na Madeira e Porto Santo. Comenta que o desinteresse dos jovens pela Arte Sacra poderá ter a ver com a existência de um “desinvestimento” na promoção da arte religiosa. Sobre esta área, sugere que os espaços museológicos públicos, e mesmo certos eventos culturais devem estar “acessíveis de uma forma gratuita” para os residentes.

PS-M marca eleições internas para 2 de dezembro

A Comissão Regional do PS-Madeira deliberou, nesta quarta-feira, por unanimidade, marcar as eleições internas do partido para o próximo dia 2 de dezembro deste ano e o XXI Congresso Regional para os dias 13 e 14 de janeiro de 2024. Quer o ato eleitoral, quer a reunião magna dos socialistas madeirenses serão antecipados, de modo a não coincidir com o congresso nacional do partido, que se realizará em março. Assim, e na sequência da decisão de Sérgio Gonçalves de não se recandidatar à presidência do PS-M, a Comissão Regional decidiu que, a 2 de dezembro, serão eleitos o próximo presidente do Partido, a presidente das Mulheres Socialistas da Madeira e os delegados ao Congresso Regional, que, como referido, terá lugar a 13 e 14 de janeiro, no Funchal. No encontro desta tarde, foi ainda eleita a Comissão Organizadora Congresso, que será presidida por Sérgio Abreu.

Motards entregam equipamentos de reabilitação ao SESARAM

A Associação de Motociclismo da Madeira entregou, no passado dia 12, equipamentos de recuperação motora (Standing Frame e espaldares) ao Serviço de Medicina Física e Reabilitação do SESARAM. Uma iniciativa que contou com a colaboração da Câmara Municipal do Funchal, como forma de agradecimento e gratidão para com todos os profissionais de saúde.

“Missão cumprida”

|O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, e o Conselho Diretivo do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, António Nunes e Marco Lobato, agradeceram formalmente a colaboração e apoio prestado pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, através da Força Operacional Conjunta, destacada para o combate aos incêndios rurais que deflagraram na Região, e que regressa ao Continente esta quarta-feira, dia 18 de outubro, com o sentimento de missão cumprida numa operação com um elevado grau de dificuldade.

