Nas bancas a edição 1081 do Tribuna da Madeira

Governo avança com estrada na Laurissilva

Limpezas ‘a fundo’ para prevenção de cheias

«Situação controlada»

«Não hesite em pedir ajuda»

Festas da Flor e do Vinho com ‘novo figurino’

Garantir equidade entre todos os utentes

Controlar a saúde mental durante o confinamento

Indecisão em enviar as crianças de volta às escolas

Museu Quinta das Cruzes “Madeira Jazz Collective”

“A natação motiva-me todos os dias”

O Governo Regional ‘bate o pé’ e confirma a construção da estrada das Ginjas, em São Vicente. A obra avança em 2021 e vai ser executada no meio da floresta Laurissilva. Miguel Albuquerque tomou a decisão e vai concretizar esta estrada “quer queiram quer não”, e remata “porque tenho mandato para isso”.A Câmara Municipal do Funchal (CMF) está a proceder a trabalhos de limpeza que vão abranger 17 ribeiros de todo o concelho. A referida intervenção é uma medida de prevenção de cheias que teve início em julho, estende-se até ao próximo mês de setembro, e traduz-se num investimento municipal de cerca de 63 mil euros.A garantia é de Miguel Albuquerque face aos casos positivos de Covid-19 que surgiram na ilha dourada. O presidente apelou aos hoteleiros para que peçam aos turistas para que andem com máscara na rua. Albuquerque reforça para a população fazer a vida «mas com todas as precauções».A Loja Solidária do Caniço tem conseguido colmatar algumas necessidades de várias famílias.As festividades iniciam na próximo dia 3 e estendem-se até 27 de setembro. De modo garantir o respeito pelas normas de distanciamento e higiene emanadas pelas autoridades de saúde (IASAUDE e DGS) serão criados corredores de circulação para o público, para permitir a visita às várias áreas da Avenida Arriaga em segurança.A Comissão de Utentes do Serviço Regional de Saúde esteve, na manhã desta quarta-feira, junto à Secretaria de Saúde e Protecção Civil para apontar as debilidades no serviço de encaminhamento de doentes não urgente entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo.O neurocientista, neuropsicólogo e psicanalista, Fabiano de Abreu, explica com base na ciência o stress e os ataques de fúria em tempos de pandemia.Os países europeus discutem o assunto enquanto as famílias portugueses mostram-se indecisas.O Museu Quinta das Cruzes acolhe, esta sexta-feira, dia 28, a atuação do “Madeira Jazz Collective”, pelas 19 horas.Joana Sousa, do CD São Roque, venceu a prova “Saca” na categoria feminina. A jovem nadadora já tem outro objetivo em mente “tentar ficar no pódio no MIUS”.

