Nas bancas a edição 1175 do Tribuna da Madeira

Guerra e pandemia “têm pressionado o sector da construção”

Pedro Fino, secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, refere que “a conjuntura atual coloca-nos desafios de monta”. Afirma que “debatê-los constitui um imperativo” que nos deve mobilizar a todos na “procura das melhores e mais eficazes soluções”.

Madeira ‘reforça‘ mercado suíço

O secretário regional da Economia, Rui Barreto, diz que o SIIT – Salão Imobiliário, Investimento e Turismo, Portugal-Suíça, foi uma excelente oportunidade para reforçar os laços comerciais da Madeira com aquele país, em especial em áreas onde ainda temos forte potencial de crescimento, como sejam na área da Indústria e no domínio das empresas tecnológicas.

“Estão a torrar 250 mil euros em caprichos e birras”

‘Confiança’ denuncia a má utilização de Fundos Comunitários no Funchal. A equipa da ‘Confiança’ irá denunciar à Entidade de Gestão de Fundos Comunitários, a má utilização de dinheiros europeus por parte da maioria PSD/CDS, consubstanciada pela destruição e abandono de projectos financiados pelo Madeira 14-20. Na circunstância os vereadores apontaram o projecto de “Consolidação da Rede Ciclável e Promoção da Intermodalidade no Eixo Vital Poente”, que beneficiou de um apoio da União Europeia na ordem dos 800 mil euros para a implementação de iniciativas para a transição para uma economia com baixas emissões de carbono, e que agora encontra-se a ser destruído, consumindo mais 150 mil euros de dinheiros do município.

Inspetores de pesca em missão de fiscalização na UE

Dois inspetores das pescas da direção de serviços de Inspeção e Controlo da secretaria regional de Mar e Pescas participaram, durante três semanas, numa missão de controlo e inspeção em águas da União Europeia e internacionais, integrados na Agência Europeia de Controlo das Pescas (EFCA).

“Pedir ajuda não é vergonha, é um ato de coragem”

Nivalda Fernandes alerta para que seja procurada ajuda profissional no que respeita à saúde mental. Ainda fruto da pandemia, os dados existentes sobre a saúde mental são preocupantes. A psicóloga clínica refere que existe um aumento de número crescente de ansiedade, de depressão, de abuso de drogas como consequência social e da pandemia, despedimentos e encerramentos de postos de trabalho, o que leva a que as pessoas “se ressintam na sua vida e na sua saúde mental”. Nivalda Fernandes alerta para que seja procurada ajuda profissional nesta área.

Candidaturas aprovadas pelo PRODERAM 2020

Foram entregues as candidaturas aprovadas pelo Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira (PRODERAM 2020), no âmbito da intervenção em muros incorporando pedra à vista, que contemplou 111 beneficiários e um apoio de 2,4 milhões de euros.

Apoio às MPME em 2021

“Fazem o que querem” em Santa Cruz

A última reunião da Assembleia Municipal de Santa Cruz voltou a ser marcada pela polémica. A coligação PSD/CDS acusou a maioria JPP de fazer o que lhe “apetece” e Brício Araújo, vereador eleito pela «Sempre Santa Cruz», diz que o partido que lidera os destinos da autarquia teme a “verdadeira transparência”. Para Filipe Sousa, o presidente da Câmara Municipal, o comportamento da coligação é apenas mais uma “tentativa de falsificar o que se passou num órgão democrático”.

