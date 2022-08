Nas bancas a edição 1183 do Tribuna da Madeira

“Vamos aprender com os erros”

Não é permitido fogo de artifício e não haverá grandes concertos. A Festa de Nossa Senhora do Monte será realizada este ano com actuações musicais de cariz mais tradicional e tónica no pendor religioso. A grande preocupação foi garantir “tranquilidade e segurança” aos que se afastaram do evento nos últimos anos.

Indicadores revelam “o falhanço que foi a governação de Albuquerque”

O aumento do custo de vida, o acentuar das desigualdades e o facto de a Madeira ser a região do País com o maior índice de risco de pobreza e exclusão social e o mais baixo poder de compra foram argumentos apresentados esta manhã pelo presidente do PS Madeira para voltar a insistir na necessidade de baixar os impostos e, desta forma, devolver rendimentos aos madeirenses.

Rali ensombrado por tragédia

Depois de dois anos de pandemia, marcados pelas restrições, máscaras e distanciamentos, a 63ª edição do Rali Vinho Madeira, teve tudo para ser uma grande festa. E foi quase até ao último momento. O público voltou a se deslocar em massa para acompanhar o rali nos habituais pontos de passagem e a organização voltou a repetir os normais avisos, especialmente para o posicionamento dos espectadores que quiseram acompanhar a prova.

Conhecer com realismo o “deve e o haver” das pescas

Mais de 50% das despesas com barcos de pesca é para pagar os salários dos pescadores. O peso dos combustíveis surge em terceiro lugar, atrás das despesas de manutenção e com o isco.

CMF é ‘solução’ para a ARM

O Grupo Parlamentar do CDS/PP prometeu aos trabalhadores da Águas e Resíduos da Madeira que iria “solicitar” uma reunião com o Conselho de Administração da empresa pública para “conhecer os contornos da actual situação financeira e perspectivar uma solução futura para os problemas”. Do encontro saiu a convicção de que a solução pode estar na autarquia funchalense. Pedro Calado e o PSD vêm acusando o anterior executivo municipal pelo estrangulamento financeiro e Miguel Silva Gouveia e o PS-M apontando responsabilidades ao Governo Regional e ao antigo vice-presidente no Executivo de Albuquerque.

Incentivos para criação de novas empresas

O Instituto de Emprego da Madeira (IEM) celebrou, esta quarta-feira, 11 contratos de concessão de incentivos para criação de novas empresas no âmbito do Programa de Criação de Empresas e Emprego (CRIEE). Estes projetos contemplam a criação de 17 novos postos de trabalho e correspondem a um montante global de apoio por parte do IEM de 174.222,02 €. Durante o ano de 2022 no âmbito da referida medida, este Instituto celebrou 39 contratos de concessão de incentivos de projetos, num total de 65 postos, a que equivale um montante total de apoio de 682 265,52 €.

“Ferramentas que posicionam um território” em debate no Dia do Emigrante

Os desafios que se apresentam aos territórios rurais, em particular à costa norte da Madeira, onde a freguesia da Ilha se integra, serão mote para um debate de reflexão sobre as ferramentas e os caminhos a trilhar para inverter a acentuada diminuição de população, integrado no programa do Dia do Emigrante, a 21 de agosto, promovido pela Casa do Povo da Ilha.

“Soubemos ser sempre muito mais do que uma ilha”

O Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, participou na cerimónia de abertura das Festas do Santíssimo Sacramento, em New Bedford. Na ocasião, começou por frisar “a grande honra” de estar presente nesta grande festa, em representação do Governo Regional da Madeira. “Saúdo todos os presentes, em especial os meus conterrâneos madeirenses, numa festa que afinal já tem uma expressão multiétnica e, em consequência, multicultural”, referiu, recordando que, “há 108 anos atrás, quatro madeirenses oriundos da Calheta chegaram a esta terra, depois de uma viagem perigosa de travessia do Atlântico”. “Vinham à procura de uma vida melhor, mas sem nunca esquecer a sua terra, a terra que os viu nascer, a ilha da Madeira”, recordou, salientando que “atualmente, esta é uma das maiores festas étnicas que se realizam no continente americano”. “Por essa razão, e esperando não me levarem a mal, manifesto o meu orgulho na nossa ilha e nas nossas gentes, na sua capacidade empreendedora, na forma como afirmam a Madeira e Portugal no território dos Estados Unidos da América”, continuou.

Dia Internacional da Juventude com várias temáticas

No âmbito da política desportiva e juvenil do Município do Funchal, a autarquia promove um evento de animação sociocultural, dirigido à população jovem residente, estudantil, trabalhadora, nesta sexta-feira, dia 12, das 15:00 às 18:00, no Parque de Santa Catarina. Trata-se da comemoração junto dos jovens do “Dia Internacional da Juventude”, uma data importante em termos de juventude, com a oportunidade de trabalhar várias temáticas junto deles, em áreas de interesse para a população-alvo, ou seja, atividades de âmbito lúdico, desportivo e formativo, de forma gratuita, para a prática de hábitos de vida saudáveis e sustentáveis.

Projeto da Madeira candidato ao fundo de “Networking e Cooperação Cultural”

A chamada de projeto “Networking e Cooperação Cultural”, ao abrigo do programa Archipel.eu, fechou as candidaturas no dia 1 de julho. Fazem parte das trinta e oito candidaturas submetidas, distribuídas pelas Regiões Ultraperiféricas e pelos Países e Territórios Ultramarinos, uma candidatura da Madeira, uma dos Açores e outra das Canárias. Após a reunião de comité de avaliação, foram selecionados dez projetos, que já podem ser consultados na plataforma digital oficial do Archipel.eu.

PAN quer fiscalização à Câmara do Funchal

A ‘exigência’ tem a ver com a sujidade frequente na zona balnear do Doca do Cavacas. Tendo sido alertado por banhistas, o grupo parlamentar do PAN Madeira deslocou-se ao Complexo Balnear Doca do Cavacas e constatou que, mais uma vez, esta zona balnear está interdita a banhos. Segundo comunicado enviado à redação, esta quarta-feira, nesse sentido “o PAN Madeira questionou o executivo municipal do Funchal sempre à frente – do PSD – sobre os motivos destes recorrentes focos de poluição na zona costeira do município.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online