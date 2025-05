Nas bancas a edição 1324 do Tribuna da Madeira

Funchal retirou 16 pessoas das ruas

Concelho tinha 123 pessoas em situação de sem-abrigo a meados do ano passado. A Câmara Municipal do Funchal quer prevenir, diminuir os casos e “compreender melhor o fenómeno” dos sem-abrigo, promovendo “intervenções mais eficazes”. Segundo a autarquia liderada por Cristina Pedra, 54 das medidas preconizadas no novo Plano Municipal para Pessoas em Situação de Sem-Abrigo estão “em fase de execução”. Em Julho de 2024, 67,5% dos 123 sem-abrigo do concelho do Funchal pernoitavam na rua. A autarquia diz que já retirou 16.

ARAE com falta de inspetores

O Secretário Regional da Economia encetou o périplo pelos serviços que tutela mediante uma visita à Autoridade Regional das Atividades Económicas (ARAE). No final da deslocação José Manuel Rodrigues destacou o trabalho “importantíssimo deste serviço para a economia regional, com ligações às empresas e aos consumidores”, salientando desde logo os dados que nos últimos anos indicam o aumento do número de queixas, justificada em parte, pela maior visibilidade da ARAE junto da população. “Nos últimos quatro anos, por ano, tem havido cerca de 3.600 reclamações, e nos primeiros quatro meses deste ano já se registaram cerca de 1.200 queixas”, explicou o governante aos jornalistas.

40 milhões para cobrir prejuízos no SESARAM

Entidade reconhece que património líquido se encontra “negativo”. O Governo Regional autorizou uma entrada de capital de 40 milhões de euros para cobertura de prejuízos SESARAM, a entidade pública empresarial que gere a Saúde na Região Autónoma e que este ano deve receber mais de 326 milhões de euros como “contrapartida pela produção contratada”. Em 2024, um ano marcado por ‘rupturas’, foram investidos 115 milhões em medicamentos.

“Um sonho de flores” sai à rua no domingo

O evento, que apresenta um programa diversificado, conta com mais de 4.000 pessoas envolvidas e uma previsão de 95% de ocupação hoteleira.

Gastronomia “é cruzamento” entre povos e civilizações

O secretário regional da Economia felicitou a Confraria Enogastronómica da Madeira pelos seus 25 anos de existência, assim como pelo “trabalho notável que desenvolve a favor da verdadeira gastronomia da Madeira e do Porto Santo, e da sua afirmação além-fronteiras”.

As declarações foram proferidas na Cerimónia Solene do XXV Grande Capítulo da Confraria Enogastronómica Madeira, que se realizou no MUDAS – Museu de Arte Contemporânea da Madeira, na Calheta.

“Encerro um ciclo com a mesma honestidade com que o iniciei”

Miguel Silva Gouveia anunciou que o seu ciclo autárquico “chegou ao fim”, pondo de parte todas as hipóteses de se candidatar à presidência da Câmara do Funchal, nas eleições agendadas ainda para este ano. Gouveia afirma que “o Partido Socialista perdeu o espaço de alternativa no Funchal e na Madeira”, e não apresenta hoje “a capacidade de liderar um projeto mobilizador”. Sublinha, “em consciência, não me revejo nas atuais lideranças regionais”.

Pestana acrescenta 13 camas ao Dragoeiro

Grupo hoteleiro ‘alarga’ Unidade de Internamento e Centro de Dia Especializado em Alzheimer. Um protocolo de colaboração com o Grupo Pestana vai permitir ao Centro Social e Paroquial São Bento da Ribeira Brava ampliar a capacidade da sua Unidade de Alzheimer, uma medida que o grupo hoteleiro diz ser mais “um passo firme” na sua “estratégia de responsabilidade social”. A IPPS também já tem em curso a concretização da «Unidade Sénior Sagrado Coração», que passa por uma requalificação de parte do Colégio Missionário Sagrado Coração, localizado no Caminho do Monte.

