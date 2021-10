Nas bancas a edição 1141 do Tribuna da Madeira

“Estamos aqui para servir e não para nos servirmos”



Pedro Calado tomou posse, nesta quarta-feira, como Presidente da Câmara Municipal do Funchal. Perante uma vasta plateia que assistia à cerimónia, que durou cerca de duas horas, o Autarca empossado focou o seu discurso nas prioridades para este mandato na liderança da Câmara do Funchal. Afirma estarem “cientes” da grande responsabilidade e realça que a sua equipa “está preparada e comprometida” para dar início a este novo ciclo, “dedicada a 200% à nossa Cidade”. O novo Presidente da CMF deixa a garantia: “Não hesitaremos em assumir uma postura de trabalho conjunto com o Governo Regional”.

Albuquerque teme “tempestade perfeita”



Preços dos produtos petrolíferos pode comprometer retoma económica. O futuro da Região Autónoma da Madeira deve passar pela “aposta” na economia digital. Miguel Albuquerque, o presidente do Governo Regional, falou na Assembleia Legislativa sobre o “elevado potencial” do sector e adiantou que estão a ser preparadas “parcerias” com empresas internacionais e criados incentivos para atrair profissionais especializados.

“Voltamos a ter um aumento do consumo das substâncias psicoativas”

O Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira marcou presença na Jornada de “Reflexão sobre Novas Substâncias Psicoativas (NSP) na Região Autónoma da Madeira – Conhecer, intervir, prevenir, enfrentar”, da Polícia Judiciária na Madeira.

“Falta uma franca política de defesa dos animais”



Sílvia Vasconcelos, Médica-Veterinária e coordenadora regional do MDM, lança, a 29 de outubro, o livro “Os benefícios dos animais de companhia para a saúde mental dos idosos”, editado por O Liberal. A ex-deputada comunista na ALM, afirma que “em muitos quadrantes políticos esta matéria só serve para fins eleitoralistas”.

“É inegável a influência do ambiente na nossa saúde”



A eurodeputada Sara Cerdas não tem dúvidas que a ligação do ambiente à saúde deve ser reconhecida de forma transversal nas políticas europeias. Esta terça-feira, em Estrasburgo, defendeu que o direito a um ambiente saudável “deve ser consagrado” na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.

PS defende redução das taxas de IRS e IVA



O Grupo Parlamentar do Partido Socialista defende que o Governo Regional proceda a uma redução das taxas do IRS e do IVA, aproveitando a margem de diferencial fiscal a que a Região tem direito, de modo a fazer aumentar os rendimentos das famílias madeirenses e porto-santenses e estimular a economia por via do aumento do consumo.

APAV lança nova campanha sobre violência online



Assinalando o Dia Mundial de Combate ao Bullying, no dia 20 de outubro, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima apresenta uma nova campanha de sensibilização sobre violência online. A campanha de sensibilização, que tem como mote “A violência online é real”, foi desenvolvida criativamente por Filipe Meunier, em parceria com a APAV.

Oferta de casas no Funchal aumentou 6% nos últimos doze meses



O aumento da venda de casas nos últimos meses contribuiu para uma redução de stock de habitação disponível nas capitais de distrito portuguesas na ordem dos 7% em apenas um ano, de acordo com um estudo publicado pelo idealista, o marketplace imobiliário do sul da Europa. Em concreto, a oferta passou de 58.570 casas à venda, em setembro de 2020, para 54.804 no mesmo mês deste ano, o que poderá fazer prever uma subida nos preços das casas no médio prazo.

Provas de Trial Urbano de motos



O Funchal, mais concretamente a Avenida Sá Carneiro, será o palco para, nos próximos dias 23 e 24 de outubro a realização de duas provas pontuáveis para o Campeonato Nacional de Trial Urbano que, desta forma, trazem a novidade da prática desta modalidade à Região.

Madeira Legend com ‘painel de luxo’



O Rally Madeira Legend, na estrada nos dias 29 e 30 de outubro, tem uma excelente lista de 45 inscritos. Apesar de ter na próxima a sua segunda edição, a prova organizada pelo Club Sports da Madeira conseguiu reunir um muito bom painel de inscritos, onde para além de um ex-campeão mundial, Massimo Biaion, e de um ex-campeão regional, Rui Conceição, conta com vários nomes que dispensam apresentação, como o de Jorge Ortigão, antigo piloto oficial Toyota em Portugal, e a maior parte dos concorrentes que costumam animar este tipo de eventos tanto em Portugal como no estrangeiro.

Canis em todos os municípios



“Errância” é um dos problemas a resolver pelo Provedor do Animal. João Henrique de Freitas considera que a construção de um mega canil intermunicipal é “um erro de palmatória” que vai ter custos para o bem-estar animal e para as autarquias a curto prazo”.

“Temos pela frente muito trabalho”



José Luís Nunes foi empossado Presidente da Assembleia Municipal do Funchal, sucedendo Mário Rodrigues.

