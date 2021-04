Nas bancas a edição 1115 do Tribuna da Madeira

“Era preciso o PSD ter muita lata”

Voluntários recebem apoio de 100 mil euros

“O sonho é passar do virtual para o real”

Parlamentos recomendam “resolução” dos Lesados do Banif

“Os erros do passado não podem ser repetidos”

“Necessitamos de melhor trabalho de equipa na área da saúde mental”

Cerdas assume a vice-presidência de Grupo de Interesse

UMa recebe Carta Erasmus para o Ensino Superior

“Miguel Pires Canta Abril”

Madeira insiste na “redução” de taxas

Parque Ecológico do Funchal com novo percurso

O JPP aprovou sozinho um reforço de 400 mil euros no investimento ao apoio social concedido aos munícipes do concelho, uma medida em que o PSD decidiu-se pela abstenção. Críticas dos deputados municipais social-democratas levaram o presidente Filipe Sousa a considerar que estes desconhecem as “dificuldades das famílias”. O PSD defendeu-se e fala em “discurso calunioso”.A Câmara Municipal do Funchal (CMF) vai atribuir aos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) o apoio anual de 100 mil euros. Segundo explicou o Presidente da Câmara Municipal do Funchal, esta verba atribuída à corporação funchalense é uma forma de “garantir as melhores condições operacionais possíveis para fazer face aos desafios que surgem no socorro à população”.Antero Castro foi o vencedor do 2º Campeonato Virtual Rali Cidade do Funchal.O documento da Assembleia da Madeira lembra “que muitas das pessoas envolvidas vivem, hoje, uma situação dramática e de grande fragilidade financeira, de revolta, de grande angústia e sofrimento”.O presidente do Partido Socialista da Madeira, Paulo Cafôfo, sublinha que o Plano de Recuperação e Resiliência “é a oportunidade de virar a página do desenvolvimento da Região”. O PRR será debatido esta segunda-feira nas Jornadas do PS-M, evento que contará com a presença de Nelson de Souza, ministro responsável pela pasta do Planeamento.O deputado Élvio Jesus apontou que o Serviço Regional de Saúde tinha já muitas insuficiências na prevenção e nas respostas na área da saúde mental, sendo que com a pandemia esta situação agravou-se.Um grupo de eurodeputados de diferentes grupos políticos reuniram-se, no Parlamento Europeu, e lançaram o Grupo de Interesse do Parlamento Europeu sobre Obesidade e Resiliência dos Sistemas de Saúde, no qual Sara Cerdas assume a vice-presidência.A candidatura da Universidade da Madeira (UMa) à Carta Erasmus para o Ensino Superior (Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)), para o período 2021-2027, foi aprovada pela Comissão Europeia.O parlamento madeirense assinala 47 anos do 25 de Abril com concerto e sessão comemorativa.Há muito que os valores cobrados pela concessionária dos aeroportos nacionais merece contestação, e a Madeira quer uma equiparação aos Açores. O PSD-M voltou a defender, esta semana, uma redução nas taxas aeroportuárias que vá de encontro ao que tem sido feito em outros aeroportos europeus. A questão é premente numa fase em que se pretende uma retoma da actividade económica ‘dilacerada’ pela covid-19.A Câmara Municipal do Funchal continua a investir no Parque Ecológico do Funchal, que agora conta com um novo percurso pedonal entre a Ribeira das Cales e a Levada do Barreiro, com 2,2 km de extensão.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online