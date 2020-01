Nas bancas a edição 1048 do Tribuna da Madeira

“Há fome na Madeira”

O Ano Novo traz a reboque problemas do velho e mais casos de pobreza. A Loja Comunitária Monte de Amigos atualmente ‘mata a fome’ a 70 famílias, através da entrega semanal de cabazes alimentares. Margarida Moraes, em entrevista ao «Tribuna», afirma que existem casos graves em todas as faixas etárias. “Há fome na Madeira”, garante a responsável pela Monte de Amigos.O registo aponta para mais de 101 mil reclamações. Comunicações, TV e Media é a categoria mais reclamada. CTT foi a empresa mais visada.O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, foi presenteado nesta terça-feira, dia 7, pelas crianças do 4º ano de escolaridade do Externato Princesa Dona Amélia, com diversos temas alusivos ao Dia de Reis.O Município do Funchal investe 1,6 milhões de euros para consolidar a escarpa sobranceira à Rua Dr. Pestana Júnior. Miguel Silva Gouveia refere que “esta é a última grande intervenção estrutural nas escarpas do concelho que foram assoladas pelos incêndios de 2016, num investimento comparticipado pelo POSEUR e que ascende a 1,6 milhões de euros”.O navio Lobo Marinho foi para manutenção por um período estimado de 5 semanas. O transporte dos residentes será assegurado por via aérea.O novo hospital, o subsídio social de mobilidade e a reprogramação dos juros da dívida são compromissos com a Madeira que o PS de António Costa diz pretender “honrar”.As farmácias já registam atividade igual ao pico do ano passado mas a intensidade ainda vai aumentar. A Madeira e o distrito de Faro são os mais afetados.A Galeria Marca de Água, situada na Rua da Carreira nº 119, revela em jeito de balaço, os números deste ano que finda.Com esta subida, o preço da habitação situa-se nos 1.556 euros/m2. Os preços no Funchal sobem 7,1% custando 1.832 euros/m2.O primeiro período de candidaturas aos mestrados, a iniciar na Universidade da Madeira (UMa), no ano letivo 2020/2021, termina a 14 de fevereiro de 2020.O HolidayCheck, um dos maiores auditores de viagens do mundo, líder no mercado alemão, distinguiu três unidades hoteleiras do PortoBay Hotels & Resorts, num total de 18 hotéis premiados em Portugal.O número de entidades licenciadas nas três áreas de atividade do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) cresceu mais de três por cento, em 2019, atingindo 2.307, aumento suportado pelas ações promocionais desenvolvidas pela Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM) tanto em Portugal como no estrangeiro no sentido de captar novas empresas e mais navios para a Região Autónoma da Madeira.

