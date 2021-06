Nas bancas a edição 1122 do Tribuna da Madeira

Marcelo veio “virar a página”

O Presidente da República veio à Madeira para as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Em Março, Marcelo Rebelo de Sousa considerava que efeméride poderia marcar o “fim de um processo que resultou em custos económicos e sociais para todo o país”. Albuquerque apelou à mobilização. Jardim lembrou “questões pendentes”.

O Bloco irá de novo “marcar o seu lugar na política madeirense”

Na intervenção no encerramento da IX Convenção Regional do BE, Dina Letra afirma que o primeiro desafio começa com as eleições autárquicas que se aproximam. Realçou que “o Bloco tem identidade própria, não se dissolve quando se une a outras forças”.

Calado Não quer autarquia de “costas voltadas para o Governo”

Pedro Calado inaugurou a sede de campanha do ‘Funchal Sempre à Frente’. O candidato do PSD-M às autárquicas garante que “há um projeto de quatro anos para ser cumprido”.

Suspensão do projeto das Ginjas é “boa notícia”

Diretor Regional do Ambiente e Alterações Climáticas da Madeira declarou que está suspenso o projeto de construção e pavimentação do caminho das Ginjas. O projeto tem sido contestado pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) e por outras organizações não-governamentais e mereceu duras críticas durante a consulta pública.”É bom ver a força da participação pública, que travou, pelo menos para já, este atentado ao património natural da Madeira”, diz Cátia Gouveia, coordenadora da SPEA Madeira.

PS-M é “promotor da igualdade”

O PS-Madeira tem seis mulheres como candidatas a presidente de câmara nas próximas eleições autárquicas e o PSD “tem zero”, razão pela qual Paulo Cafôfo diz que o partido que lidera é “promotor da igualdade”.

“É tempo de olharmos para outros mercados”

António Costa esteve na Madeira, no passado domingo, dia 6 de junho, para a apresentação da Moção Política: «Recuperar Portugal, Garantir o Futuro». A iniciativa decorreu no Centro de Congressos da Madeira e contou com os discursos do Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, do Presidente do PS-Madeira, Paulo Cafôfo, e de António Costa.

Madeira e Açores ‘unidas’

Os partidos representados na Assembleia Legislativa da Madeira já chegaram a um entendimento para a Revisão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas. Alcançar uma “aliança insular” com os Açores, para que se encontrem “soluções” com vista ao maior “progresso e desenvolvimento” dos dois arquipélagos, é o próximo passo. O presidente da ALM já considerou que a pandemia “veio pôr a descoberto algumas fragilidades e vulnerabilidades” dos sistemas políticos e dos poderes das Regiões.

Praias do Funchal “são de qualidade excelente”

A Época Balnear 2021 foi inaugurada, na passada segunda-feira, com o hastear da Bandeira Azul na Ponta Gorda. Miguel Silva Gouveia realçou que, apesar de mais um ano conturbado, “conseguimos manter todas as condições de segurança para que todos os madeirenses e funchalenses possam voltar a usufruir das praias do Funchal”.

Banco lança campanha para apoiar Empresas

O Crédito Agrícola acaba de lançar a Campanha CA Empresas com o objectivo de apoiar as empresas e empresários numa fase determinante de recuperação da economia, depois do impacto que o tecido empresarial nacional tem sofrido desde Março do ano passado com o surgimento da pandemia COVID-19. Sob o mote “Quando é para apoiar, é para já!”, a campanha lançada, nesta segunda-feira, dia 7 de junho, estará em vigor até 6 de Agosto.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online