Esgrima em campeonatos no Funchal e no Porto

A Associação de Esgrima da Região Autónoma da Madeira (AERAM) organizou, no passado dia 5, o ‘Campeonato Regional de Juniores Hollipop Eventos’. Guilherme Faria (ADRPDelgada) foi o campeão no florete masculino e Bruno Nunes (ADRPDelgada) o vice campeão. O 3º lugar foi conquistado por Diogo Gouveia e Rodrigo Pereira (ambos do CD1ºMaio).

Nos femininos, Cláudia Gomes (CDRSantanense) conquista o primeiro lugar no pódio com o título de campeã regional, e Marta Fernandes (ADRPDelgada) o segundo lugar.

Os esgrimistas madeirenses marcaram presença também, no passado sábado, dia 5, no Campeonato Nacional de Iniciados de decorreu na Escola Garcia de Orta, no Porto. Quanto aos resultados, o atirador Guilherme Freitas do Clube Sport Juventude de Gaula chegou aos 8 finalistas, terminando em 8º lugar, ficando apenas a 2 toques de conquistar lugar no pódio. O atleta João Góis (ADRPDelgada) terminou em 11º lugar e Diogo Machado (CD1ºMaio) – ainda infantil – ficou em 15º da classificação final.