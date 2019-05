“Dia da Criança” assinalado no Complexo de Gaula com cariz solidário

A empresa «Hollipop Eventos» está a organizar uma festa, em parceria com o C.S. Juventude de Gaula e a AERAM, para comemorar o “Dia da Criança”, a 1 de junho.

A iniciativa vai se realizar no Complexo Desportivo de Gaula e terá um programa muito atrativo: futebol, matrecos, ping-pong, esgrima, aula de dança, corrida de sacas, entre outros. Haverá também insuflável, atuação das «Dance Now», música e muita animação. O evento contará ainda com a presença de Vitor Morais, autor do livro «O Campeão das Espadas» As inscrições para as atividades ainda estão a decorrer no clube.

Será feita também neste dia a recolha de brinquedos e livros, por parte da Associação de Esgrima da Madeira (AERAM), para posteriormente os donativos serem entregues a uma instituição de solidariedade, que será selecionada para tal.